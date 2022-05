ทรูออนไลน์ “หนุ่ม กรรชัย” ชู "True Gigatex PRO Life" ย้ำผู้นำสมาร์ทโฮม อินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ 1

"True Gigatex PRO Life"

"True Gigatex PRO Life"

ที่สุดของความโปร...ทรูออนไลน์ ผู้นำเน็ตบ้านไฟเบอร์ อันดับ 1 ของคนไทย เสิร์ฟความโปร กับแคมเปญล่าสุด "โปรสุดทุกเรื่องทั้ง 5 ประการ ได้แก่1. “PRO” HomeTECH โปรสุดทุกเรื่องบ้านอัจฉริยะจาก True LivingTECH2. “PRO” Speed โปรสุดทุกเรื่องความเร็ว3.True Gigatex Flexi “PRO” โปรสุดทุกไลฟ์สไตล์4. “PRO” Content โปรสุดทุกเรื่อง คอนเทนต์กับกล่องทีวีอัจฉริยะ5. บริการ True Gigatex Tech “PRO” โปรสุดทุกเรื่องการให้บริการพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ที่ได้พรีเซนเตอร์ "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรระดับมืออาชีพ ผู้ที่อยู่ในกระแสตลอดเวลา มาร่วมเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตในบ้านยุคดิจิทัล ตอกย้ำเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ 1 ครบกว่า คุ้มกว่า แรงกว่าทุกกระแสในไทย การันตีจากเวทีระดับโลกด้วย 2 รางวัลใหญ่ "สุดยอดแบรนด์ของโลกแห่งปี" สาขาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 5 ปีซ้อน จาก World Branding Awards ประเทศอังกฤษ รวมทั้งรางวัลอินเทอร์เน็ตบ้านอันดับหนึ่งในไทย 2 ปีซ้อน จาก nPerf ทั้ง "บรอดแบนด์ดีที่สุดในไทย" และ "ไฟเบอร์ดีที่สุดในไทย" ทั้งนี้สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ได้ทางโทรทัศน์และออนไลน์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมเป็นต้นไปกล่าวว่า "กลุ่มทรู ในฐานะเทค คอมปานี ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าบริการอย่างต่อเนื่อง ผสานกับการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่โดดเด่นและแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมครบทุกมิติ ตั้งแต่ การใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับการบริหารจัดการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Analytic) ศึกษาความต้องการลูกค้าที่ต่างกัน เพื่อนำเสนอบริการได้ตรงใจโดยเฉพาะ และยังใช้เพื่อดูแลลูกค้าแบบครบวงจร โดยเฉพาะกับลูกค้าทรูออนไลน์ ที่มีการดูแลคุณภาพเครือข่ายแบบเน้นการซ่อมก่อนเสีย การบำรุงรักษาเฉพาะด้าน และยังมีการวิเคราะห์เชิงลึก ที่ทำให้ทีมวิศวกรเครือข่ายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณได้ก่อนที่ลูกค้าจะพบปัญหา นอกจากนี้ ยังได้นำระบบนิเวศน์ที่ครบวงจรของกลุ่มทรูมาจัดสรรมอบเป็นสิทธิประโยชน์ เพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าทรูออนไลน์ อาทิ ซิม มือถือ ทรูมูฟ เอช คอนเทนต์จากทรูไอดี สิทธิพิเศษจากทรูการ์ด ตลอดจน โซลูชัน ‘Smart LivingTECH’ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สะดวกสบายและปลอดภัยก้าวสู่ชีวิตยุคดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่จะส่งมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทั้งเรื่องของการขยายโครงข่ายไฟเบอร์บรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่สมาร์ทขึ้น รวมถึงนวัตกรรมด้านบริการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ ทรูออนไลน์ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วย 2 รางวัลใหญ่ "สุดยอดแบรนด์ของโลกแห่งปี" สาขาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 5 ปีซ้อน จาก World Branding Awards ประเทศอังกฤษ รวมทั้งรางวัลอินเทอร์เน็ตบ้านอันดับหนึ่งในไทย 2 ปีซ้อน จาก nPerf ทั้ง "บรอดแบนด์ดีที่สุดในไทย" และ "ไฟเบอร์ดีที่สุดในไทย" และยังคงครองความเป็นผู้นำตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งของไทยที่เติบโตสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้ทรูออนไลน์ พร้อมเดินหน้าสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไทย เช่นในครั้งนี้ที่เรียกได้ว่า “เป็นที่สุดของความโปร” ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานใหม่ของตลาดบรอดแบนด์ในประเทศไทย”กล่าวว่า "กลุ่มทรูเชื่อว่าการเชื่อมต่อที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิต ให้โปรสุดทุกเรื่องภายในบ้าน จึงเป็นที่มาของแคมเปญเน็ตดี เร็ว ลื่น โปรสุดทุกเรื่อง และเพื่อตอกย้ำความโปรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เราได้เสริมทัพด้วยการดึงพรีเซนเตอร์ระดับมืออาชีพของเมืองไทยอย่าง "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรอันดับ 1 ที่มากความสามารถ เป็นที่ยอมรับ มีอิทธิพลต่อสังคม สามารถเข้าถึงคนไทยได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นคนที่ทันสมัย ทันข่าว ทันเหตุการณ์ และถึงแม้จะอยู่บ้านก็สามารถเกาะกระแสได้ทันท่วงที เพราะมีตัวช่วยที่ล้ำกว่าด้วยที่ทำให้คุณหนุ่มสามารถเชื่อมต่อ ก้าวทันทุกกระแส ให้สามารถช่วยเหลืออีกหลายๆคนในสังคมได้ เปรียบเสมือนทรูออนไลน์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งคุณหนุ่มได้ร่วมถ่ายทอดทุกไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของทรูออนไลน์ โดยเล่าถึงประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นมากกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ และได้สร้างมิติใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างไร รวมทั้งยังทำให้ได้สัมผัสการใช้ชีวิตระดับโปรในทุกด้านอีกด้วย ซึ่งจะเริ่มออกอากาศทางโทรทัศน์และทางออนไลน์ทั่วประเทศวันที่ 17 พฤษภาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อย้ำภาพเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ 1 ที่ครบกว่า คุ้มกว่า แรงกว่าทุกกระแสในไทย"กล่าวว่า "ในปีนี้ทรูออนไลน์ยังคงรักษามาตรฐานการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าอีกครั้ง โดยนำเสนอความโปรสุดทุกเรื่องกับ "True Gigatex PRO Life" ที่จะเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตภายในบ้าน ด้วยความโปร 5 ประการ ได้แก่ 1. “PRO” HomeTECH โปรสุดทุกเรื่องบ้านอัจฉริยะ เปลี่ยนบ้านคุณให้ล้ำกว่า โปรกว่าด้วย IoT Smart Home จาก True LivingTECH ที่จะช่วยเปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นบ้านอัจฉริยะ ตอบโจทย์ความเป็นผู้นำเรื่อง Smart Home เพื่อคนไทยสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น กับแพ็กเกจเน็ตบ้านที่มาพร้อมกล้อง CCTV และบริการ CCTV Cloud ให้ดูภาพย้อนหลังได้แบบคมชัด พร้อมชูจุดเด่น 3 แกนหลัก ไม่ว่าจะเป็น Live Safe with PRO Secure เทคโนโลยีบ้านปลอดภัย Live Smart with PRO Convenience เทคโนโลยีบ้านอยู่สบาย และ Live Smile with PRO Health เทคโนโลยีบ้านสุขภาพดี โดยอุปกรณ์ต่างๆ สามารถตั้งค่าให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไม่จำกัดตามไลฟ์สไตล์ของผู้อาศัย ควบคุมหรือสั่งการได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันเพียงแอปฯเดียว 2. “PRO” Speed โปรสุดทุกเรื่องความเร็ว ที่ไม่ใช่แค่เรื่องสปีดและตัวเลข แต่เราคำนึงถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนไทย ด้วยโมเด็ม 6 เสาที่ดีที่สุด Gigatex Router Pro WiFi6 รับประกันความเร็วแรงระดับ Gigabit พร้อม Mesh Router PRO WiFi6 ตัวช่วยกระจายสัญญาณทั่วบ้าน เล่นเน็ตไร้สาย WiFi แรงขึ้นกว่าเดิมถึง 3 เท่า ทั้งนี้ทรูออนไลน์ยังมีแพ็กเกจความเร็วให้เลือกสูงสุดถึง 2Gbps ให้คนไทยได้เลือกใช้ตามการใช้งาน และสมาชิกในครอบครัว 3. True Gigatex Flexi “PRO” โปรสุดทุกไลฟ์สไตล์ บริการที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย กับบริการปรับความเร็วตามการใช้งานมีให้เลือก 3 รูปแบบ ทั้ง โหมดการทำงานหรือเรียนออนไลน์ โหมดความบันเทิง ดูหนังฟังเพลง และโหมดเล่นเกม เป็นบริการฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่ใช้แพ็กเกจความเร็วที่ 1,000/500 Mbps ขึ้นไป 4. “PRO” Content โปรสุดทุกเรื่องคอนเทนต์ กับกล่องทีวีอัจฉริยะ ทรูไอดีทีวี ที่มาพร้อมความบันเทิงระดับโปรของบ้านแห่งอนาคตที่สามารถเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็นสมาร์ททีวี รวมที่สุดของความบันเทิง ที่ทรู ที่เดียว ครบทุกไลฟ์สไตล์ 5. บริการ True Gigatex Tech “PRO” โปรสุดทุกเรื่องการให้บริการ ดูแลครบทุกด้านระดับโปร รวดเร็ว ทันใจ แก้ปัญหาฉับไวใน 24 ชั่วโมง พร้อมเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ด้วยระบบการทำงานที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงลึก เสริมประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพเครือข่ายแบบ Proactive Maintenance ซึ่งเป็นการดูแลลูกค้าในเชิงรุก และ พบกับชีวิตระดับโปรและแพ็กเกจสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 599 บาทได้แล้ววันนี้ สำหรับลูกค้าปัจจุบัน รับฟรีกล้อง CCTV เมื่อสมัครบริการ CCTV Cloud เพียงเดือนละ 99 บาท และยังสามารถรับส่วนลดซื้ออุปกรณ์ IoT อัจฉริยะอีกด้วย"สัมผัสชีวิตระดับโปรกับ True Gigatex PRO Life ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 เริ่มเพียง 599 บาทต่อเดือน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน รับฟรีกล้อง CCTV เมื่อสมัครบริการ CCTV Cloud เพียงเดือนละ 99 บาท และยังรับส่วนลดซื้ออุปกรณ์ IoT อัจฉริยะได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทรูช็อปทุกสาขา หรือ www.trueonline.com หรือโทร. 02 700 8000 และเตรียมพบกับความร่วมมือครั้งสำคัญของกลุ่มทรูและหนุ่ม-กรรชัยกับโครงการเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้นเร็วๆ นี้