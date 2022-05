ทรูเปิดแคมเปญ "True Gigatex PRO Life" ดึง “หนุ่ม กรรชัย” ย้ำภาพเกาะทุกกระแสด้วยไฟเบอร์ทรู

ทรู หนีแข่งตลาดบรอดแบนด์ที่ความเร็วและราคา เน้นยกระดับสู่ไลฟ์สไตล์ในบ้านที่สมาร์ทขึ้น มีความเสถียร และปลอดภัย เพิ่มประสบการณ์ใช้อุปกรณ์ IoT รับฟรีกล้อง CCTV เปิดแคมเปญ "True Gigatex PRO Life" เน็ตดี เร็วลื่น โปรสุดทุกเรื่อง ดึง "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรที่อยู่ในกระแส ตอกย้ำภาพไฟเบอร์ทรูเกาะทุกกระแสแม้อยู่ที่บ้านนายธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะกลุ่มทรูวางตัวเป็นเทค คอมปานี จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้ามากกว่าซึ่งทรูเป็นอันดับหนึ่งในตลาดบรอดแบนด์ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 40% โดยไตรมาสแรกปี 2565 ทรูมีผู้ใช้บริการบรอดแบนด์เพิ่มสูงขึ้นกว่า 90,100 ราย ทำให้ปัจจุบันมีลูกค้ารวมอยู่ที่ 4.7 ล้านราย โดย 50% คือลูกค้าที่ใช้งานความเร็ว 1 Gbps มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อยู่ที่ 7,318 ล้านบาท ขณะที่ ARPU ปรับตัวลดลงจากปีก่อนซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ขณะที่ภาพรวมของตลาดจะมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านรายดังนั้น การแข่งขันเรื่องราคา และความเร็วจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่ทรูต้องการเพิ่มไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานตามบ้านให้สมาร์ทมากขึ้น นำเสนอสินค้าและบริการของทรูให้ลูกค้าใช้แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เราท์เตอร์ที่รับส่งข้อมูลเสถียรมากขึ้น การใช้อุปกรณ์ช่วยกระจายสัญญาณจากปัญหาจุดอับของบ้านในห้องต่างๆ ให้ใช้งานอย่างทั่วถึง การมอบความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ CCTV ผ่านการเชื่อมต่อแบบ IoT และใช้คลาวด์ในการเก็บข้อมูล รวมถึงการใช้คอนเทนต์ผ่านกล่อง ทรูไอดี เป็นต้นนายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร ทรู กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้ ทรูจึงเปิดแคมเปญ "True Gigatex PRO Life" เน็ตดี เร็ว ลื่น โปรสุดทุกเรื่อง และเพื่อตอกย้ำความโปรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จึงได้เสริมทัพด้วยการดึงพรีเซ็นเตอร์ "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรที่มีอิทธิพลต่อสังคม สามารถเข้าถึงคนไทยได้ทุกเพศทุกวัย ตอกย้ำภาพเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ 1 ที่ครบกว่า คุ้มกว่า แรงกว่าทุกกระแสในไทยขณะที่นายธนภูมิ ภาคย์วิศาล ผู้อำนวยการและหัวหน้าสายงานการพาณิชย์ทรูออนไลน์ กล่าวว่า "True Gigatex PRO Life" เริ่มเพียง 599 บาทต่อเดือน สำหรับลูกค้าปัจจุบันรับฟรีกล้อง CCTV เมื่อสมัครบริการ CCTV Cloud เพียงเดือนละ 99 บาท และยังรับส่วนลดซื้ออุปกรณ์ IoT ประกอบด้วย 5 โปรโมชัน ได้แก่ 1.“PRO” HomeTECH โปรสุดทุกเรื่องบ้านอัจฉริยะ เปลี่ยนบ้านคุณให้ล้ำกว่า โปรกว่าด้วย IoT Smart Home จาก True LivingTECH ที่จะช่วยเปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นบ้านอัจฉริยะ ตอบโจทย์ความเป็นผู้นำเรื่อง Smart Home เพื่อคนไทยสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น กับแพกเกจเน็ตบ้านที่มาพร้อมกล้อง CCTV และบริการ CCTV Cloud ให้ดูภาพย้อนหลังได้แบบคมชัด พร้อมชูจุดเด่น 3 แกนหลัก ไม่ว่าจะเป็น Live Safe with PRO Secure เทคโนโลยีบ้านปลอดภัย Live Smart with PRO Convenience เทคโนโลยีบ้านอยู่สบาย และ Live Smile with PRO Health เทคโนโลยีบ้านสุขภาพดี โดยอุปกรณ์ต่างๆ สามารถตั้งค่าให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไม่จำกัดตามไลฟ์สไตล์ของผู้อาศัย ควบคุมหรือสั่งการได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันเพียงแอปเดียว2.“PRO” Speed โปรสุดทุกเรื่องความเร็ว ที่ไม่ใช่แค่เรื่องสปีดและตัวเลข แต่เราคำนึงถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนไทย ด้วยโมเด็ม 6 เสาที่ดีที่สุด Gigatex Router Pro WiFi6 รับประกันความเร็วแรงระดับ Gigabit พร้อมMesh Router PRO WiFi6 ตัวช่วยกระจายสัญญาณทั่วบ้าน เล่นเน็ตไร้สาย WiFi แรงขึ้นกว่าเดิมถึง 3 เท่า ทั้งนี้ ทรูออนไลน์ยังมีแพกเกจความเร็วให้เลือกสูงสุดถึง 2Gbps ให้คนไทยได้เลือกใช้ตามการใช้งาน และสมาชิกในครอบครัว3.True Gigatex Flexi “PRO” โปรสุดทุกไลฟ์สไตล์ บริการที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย กับบริการปรับความเร็วตามการใช้งานมีให้เลือก 3 รูปแบบ ทั้งโหมดการทำงานหรือเรียนออนไลน์ โหมดความบันเทิงดูหนังฟังเพลง และโหมดเล่นเกม เป็นบริการฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่ใช้แพกเกจความเร็วที่ 1,000/500 Mbps ขึ้นไป4.“PRO” Content โปรสุดทุกเรื่องคอนเทนต์ กับกล่องทีวีอัจฉริยะ ทรูไอดีทีวี ที่มาพร้อมความบันเทิงระดับโปรของบ้านแห่งอนาคตที่สามารถเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็นสมาร์ททีวี รวมที่สุดของความบันเทิง ที่ทรู ที่เดียว ครบทุกไลฟ์สไตล์ และ 5.บริการ True Gigatex Tech “PRO” โปรสุดทุกเรื่องการให้บริการ ดูแลครบทุกด้านระดับโปร รวดเร็วทันใจ แก้ปัญหาฉับไวใน 24 ชั่วโมง พร้อมเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ด้วยระบบการทำงานที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงลึก เสริมประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพเครือข่ายแบบ Proactive Maintenance ซึ่งเป็นการดูแลลูกค้าในเชิงรุก และพบกับชีวิตระดับโปรและแพกเกจสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 599 บาทได้แล้ววันนี้ สำหรับลูกค้าปัจจุบัน รับฟรีกล้อง CCTV เมื่อสมัครบริการ CCTV Cloud เพียงเดือนละ 99 บาท และยังสามารถรับส่วนลดซื้ออุปกรณ์ IoT อัจฉริยะอีกด้วย