โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF ชู 3 โครงการได้รับการรับรองจาก อบก.

รง.แปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF ได้รับการรับรองจาก อบก. ช่วยลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการไบโอแก๊ส โซลาร์ รูฟท็อป และรักษ์ลำน้ำมูลโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราชของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) รวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบบำบัดไบโอแก๊ส (Biogas), โครงการ Solar rooftop และโครงการรักษ์ลำน้ำมูล สามารถลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ รวม 34,633.542 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านายภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ภายใต้กลยุทธ์และเป้าหมายความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs ) หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิตที่ผ่านมา ทางโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราชของซีพีเอฟได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก อบก. สามารถลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้รวม 34,633.542 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบบำบัดไบโอแก๊ส (Biogas), โครงการ Solar rooftop และโครงการรักษ์ลำน้ำมูลสำหรับโครงการระบบบำบัด Biogas เป็นการผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ทดแทนการใช้น้ำมันเตาใน Boiler ซึ่งสามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน และได้รับการประเมินจาก อบก.ว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจก 33,702 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าส่วนโครงการ Solar rooftop นำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า และได้รับการประเมินจาก อบก.ว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 762.747 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ ยังได้เตรียมขยายผลแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต ด้วยการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บริเวณบ่อน้ำดิบของโรงงาน หรือ Solar Floating อีกด้วยนอกจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว โรงงานฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศในพื้นที่ป่า จึงได้ทำโครงการรักษ์น้ำมูล ร่วมดูแลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานแห่งที่ 15 หาดจอมทอง โดยมีเป้าหมายปี 2565 ปลูกต้นไม้เพื่อซ่อมแซมและเพิ่มเติม 1,500 ต้น และมีเป้าหมายระยะยาว (ปี 2558-2573) เพิ่มพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานฯ บนพื้นที่ 100 ไร่จากการที่ได้ติดตามและดำเนินการวัดต้นไม้บริเวณพื้นที่ปลูกตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวม 20 ไร่ วัดจำนวนต้นไม้ 724 ต้น เช่น ต้นสัก ต้นสะเดา ต้นพะยูง ต้นมะค่า ฯลฯ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดและกักเก็บได้ 168.405 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าทั้งนี้ ซีพีเอฟมุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) โดยมีการดำเนินการใน 2 ส่วน คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) ประกอบด้วย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ และสร้างโรงงานและฟาร์มแห่งอนาคต และอีกส่วนหนึ่ง คือ การกักเก็บคาร์บอน (Carbon Removal) ได้แก่ การสนับสนุนการยุติการตัดไม้ทำลายป่า และการฟื้นฟูและปลูกต้นไม้นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)