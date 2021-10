หนัก!โควิด-19คลัสเตอร์“ตลาดเมืองใหม่-ตลาด สท.เก๊า”ยอดติดเชื้อพุ่งสะสมแล้ว265รายแถมลามหลายอำเภอ

ช่วงเย็นวันนี้(10 ต.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (10 ต.ค. 64) ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 192 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัด 10 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 4 ราย ลำปาง 3 ราย ปทุมธานี 1 ราย กาญจนบุรี 1 ราย และระยอง 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 182 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นการสัมผัสจากผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 15 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 21 ราย เป็นการระบาดในครอบครัว 7 ครอบครัว รวมจำนวน 13 ราย และมาจาก คลัสเตอร์ต่างๆ ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม 11 คลัสเตอร์ จำนวน 27 ราย ได้แก่ ตำบลสบโขงและตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย 4 ราย , บริษัท Strong System Plus ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง 5 ราย, สนามบอล all star arena อำเภอเมือง 4 ราย , ร้าน Hangout at สันติธรรม อำเภอเมือง 3 ราย , สำนักงานเกษตร อำเภอฝาง 2 ราย , ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี สันทรายหลวง 2 ราย , งานเลี้ยงบ้านหมู่ 9 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย 2 ราย , บ้านกองฮัก หมู่ 4 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง 1 ราย , The Asian Taekwondo เซ็นทรัลเฟสติวัล 1 ราย , ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า 2 ราย และ แคมป์บ้านตำหนักใต้ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี 1 รายนอกจากนี้ ยังเป็นผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ใหม่ และเป็นคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 6 คลัสเตอร์ จำนวน 106 ราย ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ และตลาด สท.เก๊า อำเภอเมือง 91 ราย ทำให้ในคลัสเตอร์นี้มียอดสะสมของผู้ติดเชื้อรวมเป็น 265 ราย แล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาด รวมถึงพนักงานเข็นรถรับส่งผักหรือสินค้าทั่วตลาด ซึ่งขณะนี้เริ่มมีการแพร่กระจายสู่ผู้สัมผัสในครอบครัวหลายอำเภอ โดยในวันพรุ่งนี้ (11 ต.ค. 64) ทีมตรวจ ATK ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และทีมตรวจ Swab ของรถพระราชทาน สคร. 1 เชียงใหม่ จะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกให้พ่อค้าแม่ค้า และพนักงานในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงอีก 1 วัน ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วมีผลตรวจเป็นลบ จะยังต้องกักตัว 14 วัน ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำสามารถเริ่มเปิดร้านได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยร้านค้าที่จะเปิดดำเนินการได้ ทุกคนในร้านต้องไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสูง และมีผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด รวมทั้งจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม จึงจะอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้ และจะต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์สำหรับคลัสเตอร์อื่นๆ ก็ประกอบด้วย บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง 7 ราย , บริษัทนพรัตน์ กู๊ดไทร์ (ซุปเปอร์) 4 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 แล้วมีการแพร่กระจายไปสู่กลุ่มเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีประวัติว่ามีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 1 ราย ที่เกี่ยวข้องหรือมีไทม์ไลน์ ไปตลาดเมืองใหม่ด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีในส่วนของซุ้มย่างกุ้ง ตลาดท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง 2 ราย รายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ในเบื้องต้นยังเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสภายในร้านอยู่ , หมู่ 11 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 1 ราย ธนาคารกรุงศรีออโต้ และ บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนส พาร์ค 1 รายทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีก 3 แห่ง โดยขอให้ผู้ใช้บริการที่ ซุ้มย่างกุ้ง ตลาดท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง ระหว่าง 5-10 ตุลาคม 2564 , บริษัทนพรัตน์ กู๊ดไทร์ (ซุปเปอร์) ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2564 และ ธนาคารกรุงศรีออโต้ และบริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนส พาร์ค ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2564 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติหรือเข้าข่ายต่อการติดเชื้อ ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที