ระบาดหนัก! “ตลาดเมืองใหม่”ติดโควิด-19วันเดียวพุ่ง63รายสะสมแล้วเฉียดร้อย-สั่งปิดพร้อมตั้งจุดตรวจเชิงรุก

วันนี้ (8 ต.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 177 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัด 18 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 ราย จันทบุรี 11 ราย กาญจนบุรี 2 ราย แม่ฮ่องสอน 2 ราย ตาก 1 ราย และเชียงราย 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 159 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 14 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 19 ราย เป็นการระบาดในครอบครัว 10 ครอบครัว รวมจำนวน 22 รายทั้งนี้พบว่ามาจาก คลัสเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม 96 ราย ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมือง 63 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 95 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขายผักในโรงเขียว แม่ค้าขายน้ำ และเด็กเข็นผัก หรือส่งของ ที่จะเข็นของรับส่งทั่วตลาด รวมทั้งมีการกระจายสู่ครอบครัวของพ่อค้าแม่ค้าที่สัมผัสที่บ้านด้วย ขณะนี้พบผู้ที่มีประวัติเข้าไปใช้บริการติดเชื้อแล้ว 4 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้สั่งให้มีการปิดตลาดและบริเวณโดยรอบเพื่อทำความสะอาด เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 9-11 ตุลาคม 2564 และให้พนักงาน แม่ค้าในตลาดทุกคนเข้ารับการตรวจ ATK หรือ PCR ถ้าผลเป็นลบจึงให้เปิดร้านได้ พร้อมกับตรวจคัดกรองผู้ค้าต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มจากนั้นวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จึงจะอนุญาตให้เปิดร้านได้ แต่ต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน และตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์ โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (9 ต.ค. 64) ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะตั้งจุดตรวจ ATK และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จะดำเนินการนำรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานออกตรวจคัดกรอง PCR ทั้ง 3 วัน พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนต้องเคร่งครัดต่อมาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคล งดการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์ และเคร่งครัดในการกักตัวนอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อต่อเนื่อง ที่ บริษัท Strong System Plus ตำบลสุเทพ 5 ราย, บ้านกองฮัก หมู่ 4 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง 5 ราย, Hangout at สันติธรรม และ Good Bar Icon Park 4 ราย, ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม 3 ราย, รีสอร์ตหลังสวนโฮมสเตย์ ม่อนแจ่ม และครอบครัว หมู่ 11 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 3 ราย, บริษัท สวัสดีไทยเมียนมาร์ ตลาดแม่หยวก อำเภอเมือง 3 ราย, ฤทธาก่อสร้าง อำเภอเมือง 3 ราย, โรงเรียนเทควันโดเชียงใหม่ Thai Asian Taekwondo เซ็นทรัลเฟสติวัล 2 ราย, ห้องเย็นอนันต์ หมู่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย 2 ราย, บริษัท Chiang Mai Frozen Food สาขา 2 อำเภอสันทราย 1 ราย, ร้านค้าย่านตลาดนวรัฐ อำเภอเมือง 1 ราย, สนามฟุตบอล All Star Arena อำเภอเมือง 1 รายสำหรับคลัสเตอร์ใหม่ ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 3 คลัสเตอร์ รวม 8 ราย ได้แก่ ร้านหมูอินเตอร์ สาขาหางดง อำเภอหางดง 3 ราย เป็นการแพร่ระบาดที่อาจมีความเชื่อมโยงกับการระบาดของร้านหมูอินเตอร์ที่จังหวัดลำพูน, งานเลี้ยงที่บ้านหมู่ 9 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย 3 ราย เป็นการสังสรรค์กันในกลุ่มญาติและครอบครัว ซึ่งลักษณะเช่นนี้ พบว่ามีการแพร่กระจายโรคบ่อยครั้ง และพบผู้ติดเชื้อที่วัดดอยปุย อำเภอเมือง 2 ราย โดยเป็นพระภิกษุ ซึ่งจำวัดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ไม่ได้ออกไปไหน แต่มีญาติโยมขึ้นไปทำบุญและพักที่วัดในช่วงปลายเดือน จึงอาจเป็นสาเหตุนำโรคขึ้นไปแพร่ติดต่อให้กับพระ ซึ่งขณะนี้พระ และเด็กวัดทั้งหมดเข้ารับการตรวจแล้ว ผลเป็นลบทั้งหมด แต่ยังคงต้องกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการต่อไปโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ขอประกาศให้ผู้ที่ไปใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงาน ร้านหมูอินเตอร์ หมู่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564 และผู้ที่มีประวัติเดินทางไปวัดดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งสังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสวันสุดท้าย