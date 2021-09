เชียงใหม่ประกาศเตือนคนใช้บริการ“ร้านเย็นตาโฟป้าฟัก-สนามบอล All Star Arena”รีบตรวจเชื้อโควิด-19

วันนี้ (27 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพียง 3 ราย ซึ่งมาจากประเทศเมียนมาร์ 2 ราย กรุงเทพมหานคร 1 ราย, อีก 4 ราย เป็นการติดเชื้อในระบบ Bubble & Seal บริษัท CM Frozen Food อำเภอสันทราย ซึ่งตรวจพบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติมส่วนอีก 83 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด โดยอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 7 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 1 ราย และมาจากกลุ่ม/คลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย พื้นที่ระบาดตำบลสบโขง และตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย, บริษัท Strong System Plus ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ตรวจพบจากการติดตามผู้สัมผัสในครอบครัวของพนักงาน, เทศบาลตำบลสันกำแพง ร้านออแอ และครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นการระบาดจากผู้ติดเชื้อเดิมในครอบครัว, ร้านหมูกระทะฟ้าใส น้ำดื่มบิ๊กเบลล์ และร้านป๊อก 9 ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 1 ราย และผู้ติดเชื้อที่โรงงานน้ำดื่มบิ๊กเบลล์ 2 รายครอบครัวพนักงานทำความสะอาด มีโชคพลาซ่า ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย, หมู่ 2 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในครอบครัว, พนักงานร้านเย็นตาโฟป้าฟัก ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง ติดเชื้อ 6 ราย, All star arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ที่เคยเดินทางเข้าไปชมการแข่งขัน 1 ราย ซึ่งเข้าไปชมการแข่งขันในวันที่ 14, 19 และ 21 กันยายน และเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ติดเชื้อเดิม 1 ราย, ครอบครัว หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย, ครอบครัว หมู่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี ติดเชื้อเพิ่ม1 ราย และครอบครัว หมู่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม ติดเชื้อเพิ่ม 2 รายทั้งนี้จึงขอให้ผู้ที่เข้าใช้บริการ ร้านเย็นตาโฟป้าฟัก ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-26 กันยายน 2564 และผู้ที่ใช้บริการ รวมถึงผู้สัมผัสกับพนักงาน All star arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 14, 19 และ 21 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งสังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อวันสุดท้าย