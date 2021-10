โควิด-19เชียงใหม่ยังระบาดทั่วทำยอดติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด-ประกาศเตือนผู้สัมผัสพื้นที่เสี่ยง3แห่งตรวจด่วน

วันนี้(2 ต.ค.64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้ (2 ต.ค. 64) จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 88 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 6 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 5 ราย เดินทางจากต่างจังหวัด 7 ราย ประกอบด้วย ประเทศเมียนมาร์ 1 ราย กรุงเทพฯ 2 ราย กำแพงเพชร สงขลา ยะลา เชียงราย จังหวัดละ 1 ราย และผู้ติดเชื้อในระบบ Bubble & Seal ที่บริษัท CM Frozen Food สันทราย อีก 2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเดิมพบระหว่างการกักตัวส่วนผู้ติดเชื้ออีก 79 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ ดังนี้ คลัสเตอร์บริษัทขายตรง Strong System Plus อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นพนักงานใน อบต.ท่าตอน ผู้สัมผัสในครอบครัว และผู้สัมผัสจากครูโรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง ซึ่งเคยเป็นลูกค้าของบริษัท สัมผัสระหว่างการขายหวีนวดศีรษะ เป็นการค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม และอีก 1 รายเป็นพนักงานบริษัทขายตรงตรวจพบระหว่างการกักตัวขณะที่คลัสเตอร์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม All Star Arena ตำบลช่างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย โดย 3 ราย เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามดังกล่าว เข้ามาตรวจตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนอีก 1 ราย CM 8779 เป็นนักฟุตบอลจากทีมอื่นที่สัมผัสจากการเล่นฟุตบอลด้วยกันกับทีมฉลุยที่สนาม CM Trafford Arena เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มด้านคลัสเตอร์ร้านหมูกระทะฟ้าใส และน้ำดื่มบิ๊กเบลล์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย โดยเป็นพนักงานของน้ำดื่มบิ๊กเบลล์ ตรวจพบระหว่างการกักตัว ,คลัสเตอร์ร้าน Weng Home Cooking Café ตำบลช้างม่อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่ามีการแพร่ระบาดกระจายออกไปหลายร้าน ได้แก่ ร้านเซียง ฮง เครื่องครัว ร้านทองโอ้วจินเฮง ร้าน Fesh & Mild สาขา อมช. และโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา ชั้น ป.6/2 วันนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านเซียงฮง เครื่องครัว 6 ราย ร้าน Fresh & Mild 1 ราย ร้าน Weng Home 1 ราย และผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2 รายนอกจานี้คลัสเตอร์บ้านหมู่ 2 ตำบลป่าลาน และโรงเย็บผ้าบ้านนาโอวี อำเภอดอยสะเก็ด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวที่ป่าลาน พบระหว่างการกักตัว ,คลัสเตอร์ร้านเย็นตาโฟป้าฟัก ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของลูกค้าร้านเย็นตาโฟ ตรวจพบจากการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม และยังพบการติดเชื้อภายในครอบครัวอีกหลายครอบครัวด้วย ซึ่งจากการระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีแนวโน้มแพร่ระบาดในสถานที่ทำงาน และในชุมชนเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหลักมาจากผู้ที่ไปสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า หรือไปพื้นที่เสี่ยงมา แต่ไม่เคร่งครัดในการกักตัว ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่เพื่อนร่วมงาน และคนในครอบครัวทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอประกาศผู้สัมผัสกับพื้นที่เสี่ยง 3 แห่ง ประกอบด้วย ผู้ที่สัมผัสกับนักฟุตบอลทีมฉลุย ที่สนามหญ้าเทียม CM Trafford Arena เมื่อวันที่ 28 กันยายน ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกักตัว 14 วัน ส่วนผู้ที่ใช้บริการร้าน Run Carwash & Spa ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม และผู้ใช้บริการร้าน Fresh & Mild since 1992 สาขาศูนย์อาหาร ม.ช. ระหว่งวันที่ 24-27 กันยายน ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และสังเกตอาการ 14 วัน