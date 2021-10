เชียงใหม่ประกาศโควิด-19ระบาดคลัสเตอร์ใหม่“ร้าน Weng Home Cooking Caf?”ขณะที่แต่ละคลัสเตอร์ยอดยังเพิ่ม

วันนี้ (1 ต.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 73 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพียง 2 ราย ซึ่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย และอยุธยา 1 ราย ส่วนอีก 71 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด โดยอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 7 ราย เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 5 ราย อีก 15 รายเป็นการติดเชื้อในระบบ Bubble & Seal บริษัท CM Frozen Food สันทรายขณะเดียวกัน ยังพบผู้ติดเชื้อในกลุ่ม/คลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ขายตรง Strong System Plus อำเภอเมืองเชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมในคลัสเตอร์นี้ 80 ราย โดยขอให้ผู้ที่สัมผัสกับพรักงานขายหวีเอนกประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จุดตรวจเฉพาะกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วัน, คลัสเตอร์สนามฟุตบอลหญ้าเทียม All Star Arena ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 35 ราย, คลัสเตอร์ร้านหมูกระทะฟ้าใส และบริษัท SB สมใจขนส่ง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานบริษัท SB สมใจขนส่ง สาขาเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กัน อยู่ระหว่างการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 29 รายคลัสเตอร์พนักงานทำความสะอาดมีโชคพลาซ่า และครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 21 ราย โดยทั้ง 3 รายเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับพนักงานทำความสะอาด พบระหว่างการกักตัว, คลัสเตอร์ร้านเย็นตาโฟป้าฟัก ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับลูกค้าร้านเย็นตาโฟที่รายงานไปแล้วเมื่อวานนี้ พบจากการค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง-ต่ำเพิ่มเติม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 18 ราย และคลัสเตอร์ใหม่ ร้าน Weng Home Cooking Café ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย โดย CM 8764 เป็นนักเรียนชั้น ป.6/2 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา และอีก 3 รายเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน พบระหว่างการค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำเพิ่มเติม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 13 ราย ซึ่งขณะนี้โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา ได้ทำการปิดโรงเรียนแล้วนอกจากนี้ ยังมีการติดเชื้อที่ร้านเชียงฮง เครื่องครัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย, ตลาดป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย, อะนิเมะ คาวาอี้ ย่านสันติธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย, เซลล์ขายโอวัลติน บริษัท DKSH ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย, ไซต์งานก่อสร้าง บริษัทฤทธา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย, บริษัท CM Frozen Food สาขา 1 ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 1 ราย และยังมีการติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวกระจายใน 5 ราย ได้แก่ ครอบครัวหมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี 1 ราย , ครอบครัวร้านเฮง เฮง ตัดขนสุนัข ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง 2 ราย , ครอบครัวหมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย 1 ราย และครอบครัวตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง 1 รายด้านการฉีดวัคซีน ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงสูง 608 ได้มากกว่าร้อยละ 50 แล้ว และหลังจากนี้จะได้รับการผ่อนคลายให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่ยังไม่ได้จองคิวฉีดวัคซีน สามารถเข้าไปจองคิวฉีดได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” เพียงช่องทางเดียว ส่วนแคมเปญการฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และแถมฉีดอีก 1 เข็ม ให้แก่ผู้พาไปนั้น ได้ขยายเวลาไปจนถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ขณะที่แคมเปญคนอ้วน Walk in ฉีดวัคซีนได้ที่ทุกหน่วยฉีด ก็ได้ขยายเวลาเช่นเดียวกัน ไปจนถึง 25 ตุลาคม 2564สำหรับการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป อยู่ระหว่างการเตรียมการ เมื่อวัคซีนได้รับการสนับสนุนส่งมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะสามารถเรียกกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความประสงค์ฉีดไว้กับทางโรงเรียน เข้ามารับการฉีดในศูนย์ฉีดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้ทันที