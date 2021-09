อุดรฯ เล็งจัดงานใหญ่ “พืชสวนโลก” ปี 69 คาดเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้าน

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอุดรธานีขอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2026 หรือ พ.ศ. 2569 และมอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ประสานสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อยืนยันความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2026 ภายใต้แนวคิด Harmony of Life วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณขณะนี้ทุกฝ่ายมีความพร้อมและยืนยันให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2569 ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพื้นที่จัดงานจะใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด อ.เมืองอุดรธานี มีพื้นที่ 975 ไร่ เป็นสถานที่จัดงาน ช่วงเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2570 รวม 134 วันคาดผู้ชมตลอดงานมากกว่า 3.6 ล้านคน จาก 30 ประเทศทั่วโลก และคาดว่าจะมีเงินสะพัดทั้งงานมากกว่า 32,000 ล้านบาท ประมาณการงบประมาณในการจัดงานเบื้องต้น 2,500 ล้านบาท จากนี้การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจะต้องมีการนำเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณา เสนอต่อรัฐบาลพิจารณาอีก และนำเสนอไปยังองค์กรผู้ถือลิขสิทธิ์งานในระดับนานาชาติต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่จัดงานส่วนที่ 1 จะนำเสนอ “วิถีชีวิต” จัดพืชพรรณไม้พื้นถิ่นเพื่อให้เกิดความประทับใจตั้งแต่เดินเข้าสู่งาน เลือกใช้ซุ้มดอกกุหลาบ เดินผ่านกำแพงพวงแสด สองข้างทางซึ่งสีแสดเป็นสีสัญลักษณ์ของอุดรธานี และประดับด้วยพวงชมพู จันทร์กระจ่างฟ้า มาลัยทอง เป็นต้น บริเวณสวนธีมงานจะนำเสนอด้วยต้นพุทธรักษา รวงผึ้ง บัวหลวง มะลิ ดาวเรือง ที่สื่อความหมายถึงพระราชาและความเป็นมงคลอาคารอำนวยการ รูปแบบอาคารจะมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมที่กินอยู่กับพืชผักพื้นบ้าน ได้แก่ ผักชีลาว หนวดงิ้ว แคบ้าน หม่อน หอมเป ผักเสี้ยน ผักไผ่ อ่อมแซ่บ กะหล่ำปลี มะรุม เป็นต้นนอกจากนี้ยังจัดแสดงพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร สมอพิเภก ว่านเอ็นยึด สมอไทย เพกา โด่ไม่รู้ล้ม ยอ ต้นผ่าด้าม มะขามป้อม มะตูม กระชายดำ ส่วนพันธุ์ไม้น้ำจะนำเสนอพืชน้ำของท้องถิ่นอีสาน ได้แก่ ผักแขยง ผำ กระจับ มะแขว่น ตาลปัตรฤาษี คล้าน้ำ ปรือ ผักกระสัง ผักถ่อพื้นที่ส่วนที่ 2 นำเสนอเรื่อง “สายน้ำ” ออกแบบเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติอยู่กลางน้ำ เป็นแลนด์มาร์กของงานมหกรรมพืชสวนฯ ช่วงสะพานกลางน้ำระหว่างเดินไปหาอาคารจัดแสดงพันธุ์บัวหลวง พืชพันธุ์บัวสาย บัวตัดดอก เมื่อเข้าไปภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอ urban farming และการจัดสวนพืชแนวตั้งที่เปลี่ยนรูปแบบการทำสวนเกษตรในพื้นที่แคบ สามารถนำไปปรับใช้ทำสวนเกษตรบนตึกสูงได้ รอบอาคารประดับพันธุ์ไม้ด้วยเฟื่องฟ้า เดหลี ที่สำคัญคือการจำลองป่าคำชะโนด จากวิถีความเชื่อและวัฒนธรรมกับสายน้ำมาไว้ที่นี่ ซึ่งอาจจะเป็นสถานที่แห่งใหม่สำหรับการขอโชคก็ได้สำหรับพื้นที่ส่วนที่ 3 เรื่อง “พืชพรรณ” ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการเรือนกระจก สำหรับแสดงกล้วยไม้ ไม้ตระกูลปาล์ม หมากเขียว หมากเหลือง ฟิโลเดนดรอน พลูด่าง สับปะรดสี ภายนอกอาคารแสดงสวนไทยด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ดอกเบญจมาศ ดอกคัตเตอร์ ดอกดาวเรือง เยอบีรา ผักเสี้ยนฝรั่ง ซึ่งเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบ้านห้วยสําราญ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด ที่ขาดไม่ได้คือ จำลองทะเลบัวแดงสถานที่ท่องเที่ยว Unseen อันดับ 2 ของโลกมาไว้ที่นี่งานมหกรรมพืชสวนโลก (The International Horticultural Exhibition) เป็นการจัดงานแสดงด้านพืชสวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ภายใต้สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers-AIPH) เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีการจัดต่อเนื่องหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพภายในภาคีสมาชิก มี 65 ประเทศเข้าร่วมมีระยะเวลาจัดงาน ตั้งแต่ 8 วัน ถึง 180 วัน ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2554 ล่าสุดจังหวัดอุดรธานีเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2029)