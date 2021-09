ชะอำยิ้ม เตรียมพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตุลาคมนี้

เพชรบุรี

วันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 10 00 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอชะอำ นายกเทศบาลเมืองชะอำ พร้อมคณะกรรมการพิจารณา SHA Plus+ ร่วมมอบป้าย SHA Plus+ แก่ผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรี ที่มีการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยโดยบุคลากรของสถานประกอบการมีการฉีดวัคซีนมากกว่า 70% ของบุคลากรทั้งหมด และครบ 100% สำหรับบุคลากรที่สัมผัสหรือติดต่อตรงกับผู้ให้บริการ (Frontline) สำหรับวันนี้เป็นการรับมอบป้าย SHA Plus+ รอบแรก จำนวน 25 ราย ประกอบด้วย1.เดอะทรีริเวอร์ไซด์@แก่งกระจาน 2.โรงแรมรอยัล ไดมอน 3.สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา 4.สนามกอล์ฟ สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรีคลับ 5.โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 6.โรงแรม บาบา บีช คลับ หัวหิน 7.ร้านบ้านขนมนันทวัน 8.โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 9.KeeRee Massage 10.KRSC Thailand 11 โรมแรม นิรันดร รีสอร์ท 12.ร้านสุคันธา 13.SO Sofitel Hua Hin 14 ร้านออเอก 15.บ้านพันทายรีสอร์ท 16.บ้านลานสวนรีสอร์ท 17.โรงแรม ดรีม ดี 18.i Tara Resort and Spa 19.สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท 20.วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน ชะอำ 21.พันธ์สุข ฟู๊ดแอนด์ ฟาร์ม 22.โรงแรมวาลา หัวหิน นู แชปเตอร์ โฮเทล 23.โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ 24 โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท 25 โรงแรม FuramaXclusive Sandara Hua Hinเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทั้งสถานประกอบการในการให้บริการ และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สมาคมสนามกอล์ฟเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณามาตรฐาน SHA Plus+ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของจังหวัดเพชรบุรีในการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองชะอำอีกทั้งการสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศซึ่งจะเกิดขึ้นราวเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการจำนวนมากอยู่ระหว่างการทยอยการเข้าร่วมสมัครอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจเดินทางเข้ามาจังหวัดเพชรบุรีให้เดินทางเที่ยวสบายใจ ปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุข จึงเป็นที่มาของกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ทางเทศบาลเมืองชะอำ ได้มอบป้ายรับรองพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้วให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองชะอำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเข้าใช้บริการในสถานประกอบการ