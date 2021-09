คลัสเตอร์ใหม่โรงแรมหรู 5 ดาวกลางเมืองหัวหิน พนักงานติดโควิด 15 ราย

ประจวบคีรีขันธ์

วันนี้( 8 ก.ย.) นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานภาครัฐ โครงการหัวหิน รีชาร์จ เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเปิดเมืองหัวหินรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแบบไม่กักตัวตามโครงการหัวหิน รีชาร์จ โดยนำมาตรฐานการปฏิบัติ SOP โครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ จ.ประจวบฯ คาดว่าใช้เวลาจัดทำแผนไม่นานแต่สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ จะต้องจูงใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการร่วมกันทำมาตรฐาน SHA และ SHA PLUS ให้มากที่สุด หลังพบว่าขณะนี้มีโรงแรม ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 30 แบ่งเป็นโรงแรมกว่า 70 แห่ง และร้านอาหาร 30 แห่ง จากจำนวนสถานประกอบการทั้ง 2 ประเภทประมาณ 300 แห่งนายแพทย์สุริยะ กล่าวว่า ส่วนกรณีการตรวจพบคลัสเตอร์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวแห่งหนึ่งใน อ.หัวหิน มีผู้ติดเชื้อสะสม 15 คน ทั้งที่ได้รับมาตรฐาน SHA PLUS แล้ว คาดว่าการระบาดมาจากส่วนห้องอาหารพนักงาน เบื้องต้นได้ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมขอให้สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA และ SHA PLUS ไปแล้วปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาด หากตรวจพบว่าสถานประกอบการละเลย อาจจะมีการพิจารณาขอคืนใบรับรองได้ขณะที่สถานการณ์การระบาดที่หัวหินยังอยู่ในพื้นที่ปิดที่ควบคุมได้ เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ต้องมีการวางมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงได้ผู้สื่อข่าวรานงานว่า หลังมีกระแสข่าวโรงแรมหรูริมทะเล มีพนักงานติดโควิด ทั้งชาวบ้านหัวหิน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว อยากให้ทางหน่วยงานเกี่ยวข้อง สาธารณสุขหัวหิน สสจ.ประจวบฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้องควรเร่งสอบสวนโรคผู้ป่วยของพนักงานโดยเร็ว รวมทั้งเปิดไทม์ไลน์ให้ชัดเจน เพราะเป็นสิ่งสำคัญ จะได้ทราบว่าเดินทางไปไหนมาบ้างในแต่ละวันสัมผัสกลุ่มไหนบ้างอีกทั้งช่วงวันหยุดทที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางพักที่หัวหิน มากขึ้นและโดยเฉพาะมาตรฐาน SHA ที่ระบุมาตรฐานอยู่ตรงไหน ขณะนี้ติดไปแล้วกว่า 10คน ต้องปิดหรือไม่อย่างไร หรือเปิดต่อไปได้