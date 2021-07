โมทนาสาธุกันทั่ว! ร้านอาหารเชียงรายเปิดครัวขายข้าวกะเพรากล่องละ 9 บาท ช่วยคนสู้โควิดทุกวันไม่มีกำหนด

รายงานข่าวแจ้งว่า ในห้วงเวลาตั้งแต่ 11.00-16.00 น.ทุกวัน หน้าร้านอาหาร forget me not บริเวณประตู 3 สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย จะมีผู้คนรวมถึงตัวแทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ พากันไปรอซื้อข้าวกล่องกะเพราไก่ ที่ทางร้านทำออกมาขายเพียงกล่องละ 9 บาทกันอย่างคึกคัก เพราะเป็นข้าวกล่องที่ราคาถูกกว่าที่มีขายทั่วไปโดยมีทั้งชาวบ้านที่มุ่งหน้ามาซื้อไปรับประทานเองในครอบครัวคนละกล่องสองกล่อง และคนที่สั่งล่วงหน้าครั้งละหลายสิบกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในห้วงสงครามโควิด จนทำให้ข้าวกล่องที่ทางร้านทำเตรียมไว้หมดลงอย่างรวดเร็ว และต้องตั้งกระทะทำเพิ่มกันวันละหลายรอบนายธเนตร ติ๊บโท๊ะ หรือต้นอ้อ เจ้าของร้าน forget me not ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนปรุงอาหารให้สุกใหม่เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อไปรับประทานอย่างปลอดภัยในยุคโควิด-19 บอกว่า ต้นทุนในการทำข้าวกล่องผัดกะเพราสูงกว่ากล่องละ 10 บาทแน่นอน แต่ก็ยืนยันที่จะทำออกมาขายในราคาขาดทุนทุกวันโดยไม่มีกำหนด เพื่อให้ผู้คนได้ซื้ออาหารไว้รับประทานยามวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19นายธเนตรกล่าวว่า ปกติตนก็ทำร้านอาหารอยู่แล้ว และภายใต้สภาวะเศรษฐกิจยุคโควิด-19 แบบนี้ก็รู้สึกเห็นใจผู้คนที่อยู่ร่วมสังคมที่ต้องประสบความเดือดร้อนมาก จึงใช้สิ่งที่มีอยู่นำออกมาช่วยเหลือสังคม โดยนำวัตถุดิบ เครื่องปรุง อุปกรณ์และภาชนะ ออกมาทำผัดกะเพราไก่ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.เป็นต้นมา และขายเพียงกล่องละ 9 บาท เพื่อให้คนทั่วไปสามารถซื้อไปรับประทานได้ ส่วนเรื่องรสชาตินั้นยืนยันว่าอร่อยไม่น้อยกว่าอาหารจานเด็ดทั่วไปอย่างแน่นอน ส่วนร้านอาหารตนก็ยังคงเปิดจำหน่ายด้วยราคาปกติ ซึ่งแม้ว่าช่วงนี้ลูกค้าจะน้อยแต่ก็ยังคงเปิดให้บริการ“การทำข้าวกะเพราไก่ขายราคานี้ไม่ได้กำไรแน่นอน แต่ผมทำลงไปด้วยใจที่ต้องการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบในยุคโควิด-19 อย่างน้อยก็อยากให้คนที่เดือดร้อนได้รู้สึกอิ่มท้องบ้าง เพื่อจะได้มีแรงสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อไป”อย่างไรก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาซื้อข้าวกะเพรากล่อง มักจะนำเงินเหรียญ 10 บาท หรือธนบัตรขนาดต่างๆ มาซื้อโดยไม่รับเงินทอน เช่น ซื้อ 1 กล่อง จ่ายเงินเหรียญ 10 บาทโดยไม่รับเงินทอน 1 บาท และส่วนใหญ่จะซื้อคนละ 2 กล่องแล้วจ่ายเงินซื้อ 20 บาทโดยไม่รับเงินทอนเช่นกัน ซึ่งเงินทอนนี้ตนจะไม่นำมาเป็นทุนต่อ แต่จะนำไปบริจาคทานให้แก่สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่สนับสนุนงานของสาธารณสุขในการรับส่งผู้ป่วย และการนำร่างผู้เสียชีวิตจากการติดโควิด-19 ไปประกอบพิธีฌาปนกิจต่อไปด้วย