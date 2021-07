ชาวเน็ตทัวร์ลงร้านก๋วยเตี๋ยว เหตุลูกค้าบอกแค่ว่า “ทำไม่หวาน” คิดว่ากวนตีนทักแชตไปคุกคาม

วันนี้ (11 ก.ค.) อุทาหรณ์ร้านอาหารครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เมื่อลูกค้ารายหนึ่งไปคอมเมนต์ในเพจร้านก๋วยเตี๋ยวว่า “ไม่สนใจทำไม่หวานบ้างเหรอครับ” ซึ่งพบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กที่คาดว่าเป็นเจ้าของร้านคอมเมนต์ว่า “แม่ผมขายมาเกือบ 30 ปีละครับ ขายตามที่เคยขายครับ”แต่เรื่องไม่จบลงแค่นั้น ปรากฏว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กที่คาดว่าเป็นเจ้าของร้านเข้าไปทักแชต กล่าวว่า “น้อง ไว้มาร้านนะ เดี๋ยวทำให้กินแบบไม่หวาน” เมื่อตอบกลับว่า “ยินดีครับ เดี๋ยวไว้แวะไปนะครับ” ปรากฏว่าอีกฝ่ายกล่าวว่า “อ่านโพสต์ก่อนนะครับ ก่อนถาม” เมื่อตอบกลับว่า “หือ หมายถึงที่บอกจะทำแต่หวานเหรอครับ” อีกฝ่ายส่งภาพแคปฯ หน้าจอไปให้เมื่อตอบกลับไปว่า “แล้วสรุปคุณจะประชดว่าจะทำให้แบบที่ผมอยากกินหรือว่าจะทำให้จริงครับ ผมไม่เข้าใจ” อีกฝ่ายจึงกล่าวว่า “แล้วคำถามเป็นคำถามกวนตีนหรือเปล่าครับ เคยมากินหรือเปล่าครับ” จึงตอบกลับไปว่า “ถามจริงครับ เคยกินหวานมาก” อีกฝ่ายถามว่า “อ่านโพสต์หรือยังครับ” จึงตอบกลับไปว่า “อ่านครับ แล้วผมสงสัยไม่ได้เหรอครับ”ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่คาดว่าเป็นเจ้าของร้านกล่าวว่า “คุณเป็นใครครับ มาถามไม่สนใจทำไม่หวานเหรอ” จึงตอบกลับไปว่า “ผมผิดเหรอที่คอมเมนต์” อีกฝ่ายจึงกล่าวว่า “เหมือนกวนตีนอะครับ เหมือนบ้านคุณขายของมาหลายสิบปี ขายแต่ข้าวผัด ผมถาม ไม่คิดจะทำผัดกะเพราบ้างเหรอ กวนตีนไหมครับ” จึงตอบกลับไปว่า “คนละประเด็นกันเลยครับ แค่คอมเมนต์แบบนี้คุณรับไม่ได้เหรอครับ ผมเจตนาไม่ได้กวนตีนครับ จบนะครับ” อีกฝ่ายจึงถามว่า “คนอ่านที่แคปไว้ให้ผมดูหลายคน บอกกวนตีนทุกคนอะครับ” จึงตอบกลับไปว่า “ผมอยากกินไม่หวานจริงๆ”อีกฝ่ายจึงถามว่า “ผมเลยถามว่าอ่านโพสต์ไหม ผมลูกเจ้าของร้านนี่แหละ ที่มาเมนต์เลยทักถามว่าต้องการอะไร” จึงตอบกลับไปว่า “ถ้าเจตนาคุณไม่ได้ต้องการทำให้ลูกค้าแบบผมกินก็หยุดเถอะครับ ผมจะไปทำอย่างอื่น ย้ำอีกทีนะครับ ผมไม่ได้อยากกวนตีน ถ้าคุณที่เป็นเจ้าของร้านรับคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงครับ”ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่คาดว่าเป็นเจ้าของร้านกล่าวว่า “ช่วยได้ครับ เอาภาษาชาวบ้านนะ ไม่ต้องมาแดกจบ ขายแบบนี้มานานละ เหมือนว่างอะ” ระหว่างนั้นตอบกลับว่า “ไม่ไปอยู่แล้วครับไม่ต้องบอก” อีกฝ่ายกล่าวว่า “น้องกลับมาพะเยาแวะมาที่ร้านละกัน เดี๋ยวทำให้แบบไม่หวานมาลองดู อย่าสักแต่หอนครับ”ต่อมาเฟซบุ๊กทางร้านโพสต์ภาพระบุว่า “เปิดให้บริการตามปกติครับ ไม่เหมาะกับคนไม่ทานหวานนะครับ จะได้ไม่เสียอารมณ์กัน” ขณะที่เฟซบุ๊กที่คาดว่าเป็นเจ้าของร้านกล่าวว่า “เพื่อนใครฝากพามาที่ร้านหน่อยนะครับ เดี๋ยวทำแบบไม่หวานให้แดก”ภายหลังลูกค้าคนดังกล่าวจึงโพสต์ข้อความว่า “ด้วยความที่อยากกินก๋วยเตี๋ยว ที่เมื่อก่อนเพื่อนเคยพาไปกินแล้วครั้งหนึ่ง แล้วรู้สึกว่ามันหวานไป เจตนาคืออยากให้ feedback เขา แต่เขาไม่ยอมรับฟังอันนี้โอเค เข้าใจ แต่กลับมาต่อว่าเราอันนี้คือยอมไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ความคิดเหล่านี้ในสังคมเกิดขึ้นได้ยังไง ทำไมมีคนเห็น (เพื่อนเขา) ว่ามันถูกต้องเยอะขนาดนั้นเลยหรือตอนแรกว่าจะไม่โพสต์ละ แต่กำลังฟัง clubhouse พูดเกี่ยวกับเรื่องการ call out ในที่สาธารณะ เมื่อเราโดนคุกคาม, รุกล้ำ, หรือเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคม เรามีสิทธิ์ที่จะ call out และการ call out อย่างน้อยอาจจะช่วยทำให้ทัศนคติของสังคมดีขึ้น เมื่อเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องในสาธารณะ ปล. รู้สึกหดหู่มากครับ ที่เจออะไรแบบนี้ในสังคมไทย”ปรากฏว่าโลกโซเชียลฯ แห่ทัวร์ลงไปยังเฟซบุ๊กเพจของร้านตามระเบียบ กระทั่งร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าวโพสต์ข้อความระบุว่า “สวัดดีครับ ผมขอออกมาขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพ และไม่ดีต่อลูกค้าที่มีประเด็นนะครับ และใช้อารมณ์ในการสื่อสารมากเกินไป ผมอ่านคอมเมนต์เกือบทุกอันครับ มีทั้งด่าทอบุพการี มีทั้งด่าตัวผม จะเอาเหตุการณ์นี้มาปรับปรุง ส่วนตัวแล้วยอมรับครับว่าตอบไปด้วยการใช้อารมณ์มาก ส่วนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติที่หวานนำนะครับ เป็นสูตรของทางร้าน ผมก็ขอยอมรับผิดแล้วคำด่าติชมต่างๆ นานาไว้ครับ จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ แล้วเคสเรื่องของน้องผู้หญิง ผมไม่ได้มีเจตนาไปก่อกวนใดๆ ครับ ไม่ขอแก้ตัวใดๆ ตรงนี้ครับ ยังไงจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ ขอบคุณครับ ขอโทษลูกค้าทุกท่าน และน้องผู้หญิงและผู้ชายครับ”