อุดรธานีเข้ม! สกัดโควิด-19 ระบาด ตั้งจุดคัดกรองคนเข้าพื้นที่ 22 จังหวัดเสี่ยง ทุกโรงเรียนงดสอน on site

วันนี้ (27 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 17/2564 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุดรธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 19 คน รวมสะสม ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม 609 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 496 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 104 คน มีอาการรุนแรง 5 คน เสียชีวิตสะสม 9 คน ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่แดง (กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล) ถือเป็นการนำเชื้อเข้าจังหวัด และแพร่เชื้อให้คนใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อป้องกันและยั้งยับการแพร่ระบาดในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงเรียกประชุมคณะกรรมการโรงติดต่อเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อร่วมหาแนวทางป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกอบกับช่วงสัปดาห์นี้ พบมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าภูมิลำเนาจังหวัดอุดรธานี และพบกลุ่มคลัสเตอร์สถานศึกษา ที่ประชุมวันนี้จึงหารือร่วมกันทุกส่วนเพื่อให้ชาวอุดรธานีปลอดภัยและลดความกังวลใจของผู้ที่เกี่ยวข้องนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เบื้องต้นให้ทุกโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด งดการเรียน ON Site ถึง 16 กรกฎาคม 2564 และก่อน 16 กรกฎาคมจะพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่ปิดเรียน แต่ให้ใช้การเรียนการสอนแบบ On-Air, Online, On Demand, On Hand ทดแทนเพื่อไม่ให้นักเรียนได้รับผลกระทบและสามารถนับชั่วโมงเรียนได้ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาปรับรูปแบบการเรียบการสอนให้เหมาะสมขณะเดียวกัน เพื่อเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางกลับอุดรธานีและไม่มีสถานที่กักตัว ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี บูรณาการความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ หรือ Local Quarantine ที่หอพักชายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี เบื้องต้น เตรียมไว้ 120 ห้อง พร้อมสั่งการให้ทั้ง 20 อำเภอตั้ง Local Quarantine อำเภอรองรับการกักตัวของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาส่วนการเปิดคำชะโนด ซึ่งก่อนหน้านี้มีกำหนดเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม จังหวัดประกาศเลื่อนเปิดออกไปไม่มีกำหนด ส่วนถนนคนเดิน นายกเทศมนตรีนครอุดรธานียืนยันเปิดให้บริการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ขณะที่วัดป่าภูก้อน มอบหมายให้เป็นดุลพินิจของเจ้าของสถานที่พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมด้าน พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วันนี้ต้องให้ความสนใจกับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองทั้งสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง สนามบิน และจุดตรวจที่โนนสะอาดขาเข้าจากจังหวัดขอนแก่นมาจังหวัดอุดรธานีสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหมู่บ้านล่วงหน้า 1 วัน เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เร็วที่สุด และให้กักตัว 14 วัน ยกเว้นกรณีได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม หรือแอสตร้าเซนเนก้า อย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หรือแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว 14 วันแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดการประชุมครั้งนี้ นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ชี้แจงการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 “สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ” โดยผู้ขอใบรับรองต้องยื่นใบคำร้อง พร้อมแนบหนังสือเดินทาง (Passport) และบัตรประชาชน ฉบับจริงและสำเนา เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ฉบับจริงและสำเนา ค่าธรรมเนียม 50 บาท ยื่นขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลกุมภาปี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (ภายใน 7 วัน) เริ่มขอได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป