พิษณุโลกเจอคลัสเตอร์ใหม่-ป่วยโควิดเพิ่ม ร.ร.เลื่อนเปิดเทอมไม่พอจัด Drive thru รับชีตกันเชื้อลาม

วันนี้ (31 พ.ค. 64) โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก ได้แจ้งให้ผู้ปกครองมารับชีต หรือ แบบฝึกหัดของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำกลับไปให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน หลังจากโรงเรียนต้องเลื่อนเปิดการเรียนการสอนเป็นวันที่ 14 มิ.ย.แทนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดระบบ Drive thru ให้ผู้ปกครองขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เข้าทางประตูหลัง และมารับชีต ณ จุดบริการที่จัดไว้สำหรับผู้ปกครองที่ขับรถยนต์เข้ามา 3 จุด และรถจักรยานยนต์ 1 จุด เมื่อมาถึงจุดรับชีตเพียงบอกระดับชั้น ก็สามารถรับชีตและขับรถออกจากประตูด้านข้างโรงเรียนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องลงจากรถ เพื่อลดการแออัดของผู้ปกครอง และเพิ่มความความสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรการรักษาระยะห่างป้องกันโควิด-19นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน ความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2564 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 สามารถเปิดเรียน 1 มิ.ย.นี้ จำนวน 325 แห่ง จาก 471 โรงเรียนแต่เบื้องต้นหลายโรงเรียน อาทิ โรงเรียนผดุงราษฎร์, โรงเรียนเซ็นต์นิโกลาส ฯลฯ เลื่อนการเปิดเรียนไปก่อน คาดว่า จะเปิด 14 มิถุนายน นี้ โดยเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site (เรียนที่โรงเรียนเว้นวัน) ส่วนสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 2 แห่ง กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขตามเกณฑ์ Thai Stop COVID Plusสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลก ล่าสุด พบการแพร่ระบาดจากกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ เป็นกลุ่มพนักงานบริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 1 ราย วานนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 11 ราย กระทั่งเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจกลุ่มเสี่ยงสัมผัสอีก 33 ราย พบติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ทำให้กลุ่มคลัสเตอร์ของบริษัทเครื่องกรองน้ำ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรวมเป็น 16 ราย