โควิด-19 เรือนจำกลางเชียงใหม่ ไม่มีติดเชื้อเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษา 3,550 ราย

วันนี้(24 พ.ค.64)ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ (26 เม.ย.- 28 พ.ค. 64) ว่า วันนี้เรือนจำกลางเชียงใหม่ไม่พบมีผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 เพิ่ม ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเท่ากับยอดเมื่อวาน 3,994 ราย โดยมียอดผู้ที่รักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 18 ราย รวมขณะนี้ยอดผู้รักษาหายแล้ว 333 ราย ยอดผู้ตรวจไม่พบเชื้อรวม 1,216 ราย และมีภูมิแล้ว 1,533 รายนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่า ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ ลดลง วันนี้มีผู้อยู่ระหว่างการรักษาทั้งสิ้น 3,550 ราย แยกรักษาตัวในแดนต่างๆ 3,454 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามในเรือนจำลดลงจากเมื่อวาน ยอดอยู่ที่ 85 ราย แยกตามอาการเป็น ระดับสีเขียว 62 ราย สีเหลือง 20 ราย และสีส้ม 3 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ 11 รายในช่วงควบคุมสถานการณ์การระบาดภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ (26 เม.ย.- 28 พ.ค. 64) ยอดการปล่อยตัวผู้ต้องขังถึงวันนี้ ปล่อยรวมแล้วทั้งสิ้น 111 ราย วันนี้ไม่มีผู้ต้องขังเข้ามาส่งเข้ามายังเรือนจำ ส่งผลให้ยอดผู้ต้องขัง ณ วันที่ 23 พ.ค. 64 มีทั้งสิ้น 6,512 ราย ซึ่งยอดผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวได้ส่งต่อไปกักตัวในสถานกักกันของรัฐในพื้นที่อำเภอแม่แตงยังคงเป็นยอดเดิมสะสมอยู่ที่ 58 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 38 ราย และส่งให้หน่วยงานอื่น อาทิ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจภูธรต่างๆ ดำเนินการต่ออีก 15 ราย