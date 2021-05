เรือนจำกลางเชียงใหม่ติดโควิด-19 เพิ่ม 9 ราย หายแล้ว 315 ราย เหลืออยู่ระหว่างรักษา 3,571 ราย

วันนี้ (23 พ.ค. 64) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ (26 เม.ย.- 28 พ.ค. 64) ว่า วันนี้เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตรวจพบมีผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพิ่มอีก 9 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น 3,994 ราย โดยมียอดผู้ที่รักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 8 ราย รวมขณะนี้ยอดผู้รักษาหายแล้ว 315 ราย และยอดผู้ตรวจไม่พบเชื้อรวม 1,216 รายนอกจากนี้ ยังมีรายงานอีกว่า ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ ลดลง วันนี้มีผู้อยู่ระหว่างการรักษาทั้งสิ้น 3,571 ราย แยกรักษาตัวในแดนต่างๆ 3,460 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ 99 ราย แยกตามอาการเป็น ระดับสีเขียว 75 ราย สีเหลือ 22 ราย และสีส้ม 2 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ 12 รายทั้งนี้ ในช่วงควบคุมสถานการณ์การระบาดภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ (26 เม.ย.- 28 พ.ค. 64) ยอดการปล่อยตัวผู้ต้องขังถึงวันนี้ มีรวมแล้วทั้งสิ้น 108 ราย โดยมีผู้ต้องขังเข้ามาใหม่ 12 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ต้องขัง ณ วันที่ 22 พ.ค. 64 มีทั้งสิ้น 6,516 ราย ซึ่งยอดผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวได้ส่งต่อไปกักตัวในสถานกักกันของรัฐในพื้นที่อำเภอแม่แตง ยังคงเป็นยอดเดิมสะสมอยู่ที่ 58 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 37 ราย และส่งให้หน่วยงานอื่น อาทิ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจภูธรต่างๆ ดำเนินการต่ออีก 13 ราย