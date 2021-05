เชียงใหม่เผยยอดผู้ต้องขังเรือนจำกลางติดโควิด-19 สะสม 3,983 ราย เหลือรักษา 3,855 ราย โดยกว่า 3,400 ราย ไม่มีอาการ

วันนี้ (21 พ.ค. 64) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เรือนจำกลางเชียงใหม่ ภายใต้ระบบ Bubble and Seal ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่าง 26 เม.ย.- 28 พ.ค. 64 ว่า ขณะนี้เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตรวจพบมีผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แล้วทั้งสิ้น 3,983 ราย เพิ่มจากเมื่อวาน (20 พ.ค. 64) 4 ราย โดยเมื่อวานมีผู้ต้องขังรับเข้ามาใหม่ 6 ราย ผลตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อ ทำให้ยอดการตรวจผู้ต้องขังแล้วไม่พบเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 รายนอกจากนี้ ยังมีรายงานอีกว่า ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ มีทั้งสิ้น 3,588 ราย แยกรักษาตัวในแดนต่างๆ 3,461 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ 118 ราย แยกตามอาการเป็น ระดับสีเขียว 93 ราย สีเหลือง 22 ราย และสีส้ม 3 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 9 รายทั้งในช่วงควบคุมสถานการณ์การระบาดภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ (26 เม.ย.- 28 พ.ค. 64) มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังรวมแล้วทั้งสิ้น 100 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ต้องขัง ณ วันที่ 21 พ.ค. 64 มีทั้งสิ้น 6,499 ราย โดยยอดผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวได้ส่งต่อไปกักตัวในสถานกักกันของรัฐในพื้นที่อำเภอแม่แตง รวม 58 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 31 ราย และส่งให้หน่วยงานอื่น อาทิ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจภูธรต่างๆ ดำเนินการต่ออีก 11 ราย