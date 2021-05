อุทาหรณ์!! แม่เข่าแทบทรุด ลูกสาววัย 13 ปีติดแอปสนทนา HELLO YO ถูกหนุ่มลวงชำเราทิ้งไว้ในม่านรูด

นครปฐม

ผู้สื่อข่าวได้รับการประสานจาก นางอุษา (นามสมมติ) อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดนครปฐม ว่าบุตรสาว คือน้องอร (นามสมมติ) อายุ 13 ปี ได้ถูกชายวัยกลาง คาดว่าคือนายเอกชัย ล่อลวง ไปกระทำเราภายในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีการล่อลวงจากการใช้ แอปพลิเคชั่น ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ ชื่อ Hello YO ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งตอนนี้ได้ลงบันทึกประจำวันที่ สภ.นครชัยศรี และได้ตรวจร่างกายไว้แล้วที่โรงพยาบาลนครชัยศรี เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นประสบการณ์ ที่คนเป็นแม่นั้นเกิดความทุกข์และวอนให้ตำรวจเร่งติดตามตัวชายคนดังกล่าวมาดำเนินคดีด้วยนางอุษา (นามสมมติ) เล่าว่า ตนเองได้เลิกรากับพ่อของน้องอร มาตั้งแต่ลูกสาวอายุได้เพียง 1 ขวบ แต่ก็ยังติดต่อดูแลบุตรสาวเรื่อยมา ซึ่งทางพ่อของเขาได้บอกว่างานยุ่งและน้องอร ก็อยู่ในวัยกำลังเป็นสาวติดโทรศัพท์มือถือมาก ขอให้เอาน้องมาช่วยดูแล เพราะมีภาระต้องเปิดร้านอาหารตามสั่ง ซึ่งงานยุ่งเนื่องจากต้องเร่งหารายได้ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ไม่มีเวลาดูแล ซึ่งตนเองได้รับมาดูแลเมื่อ 2 เดือนก่อน และพบว่าลูกสาวก็มีพฤติกรรมติดโทรศัพท์มือถืออย่างหนัก จึงได้เร่งวางแผนจะฝึกการทำงานและหวังจะหารายได้ให้ลูกสาวด้วยการฝึกอาชีพช่างทำผมและทำอาหารให้ลูกสาวช่วยกันหาเลี้ยงชีพในช่วงนี้ แต่ตนเองก็มีภาระเพราะต้องเลี้ยงลูกสาวที่มีกับสามีใหม่ โดยช่วยกันทำงานก่อสร้างหารายได้กันรายวันในช่วงนี้นางอุษา บอกอีกว่า แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อหัวค่ำวันที่ 14 พ.ต. ที่ผ่านมา ตนเองได้ทะเลาะกันกับลูกสาว ซึ่งได้สั่งให้ไปล้างจานแต่ยังไม่ได้ทำตามที่สั่งจึงได้ดุตำหนิไป ทำให้น้องอร นั้นมีอาการงอนและได้ลงไปนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือที่สนามเด็กเล่น ที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร ซึ่งตนเองได้มองอยู่ในสายตาตลอดเวลา กระทั่งเวลา 3 ทุ่มเศษ ก็บอกให้ลูกสาวขึ้นมาบนห้อง แต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมขึ้นมานอน จึงได้บอกผ่านโปรแกรมไลน์ ประชดไปว่าถ้าไม่มาจะล็อคห้องแล้ว แต่ก็เงียบไม่ตอบ ซึ่งตอนนั้นตนเองได้เผลอลับไปเพราะทำงานก่อสร้างมาทั้งวัน แต่ก็มาสะดุ้งตื่นช่วงเที่ยงคืน และมองไปที่ ที่จัดให้ลูกสาวมานอน แต่พบว่าไม่มีจึงได้เดินลงไปหาที่สนามเด็กเล่นและได้ สอบถามเจ้าหน้าที่ รปภ.ว่าเห็นลูกสาวว่าเดินไปที่ไหนบ้าง และได้บอกสามีให้ขี่จักรยานยนต์ไปตามหาทั่วอาคารใกล้เคียงแต่ไม่พบ จนมาพบเจ้าหน้าที่ รปภ.บอกว่า ได้นำภาพกล้องวงจรปิดมาดูพบว่ามีรถกระบะสีบรอนซ์เงินขับมารับออกไปแล้วนางอุษา เล่าต่อว่า หลังจากนั้นตนเองก็พยายามที่จะขี่รถจักรยานยนต์ไปในที่นอกหมู่บ้านเพื่อจะตามมาวนดูในช่วงดึก แต่ก็ไม่พบและคิดว่าคงจะไปนอนที่บ้านญาติในอาคารถัดไปโดยอยากจะไปแจ้งความแต่ก็คิดว่ากฎหมายระบุว่าคนหายต้อง 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถแจ้งความได้ ซึ่งทั้งคืนก็ได้ออกตามหาลูกสาวแต่ไม่พบ จนกระทั่งช่วงสายๆ ได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปถึงวัดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอนครชัยศรี เนื่องจากทรมานใจมากเพราะไม่รู้ลูกสาวจะเป็นอย่างไรพร้อมทั้งโดยได้โพสต์เฟซบุ๊ก ให้ช่วยติดตามหาลุกสาว เพราะหมดหนทาง กระทั่งเวลาประมาณ 15.30 น. ของงวันที่ 15 พ.ค. ได้มีสายโทรศัพท์ของคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง บอกว่าเอาลูกสาวมาส่งที่หน้าหมู่บ้านโครงการ เพราะเห็นลูกสาววิ่งเตลิดอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษม จึงได้รับมาส่ง โดยเมื่อมาพบลูกสาวตนเองทั้งดีใจทั้งตกใจเพราะสภาพลูกสาวเนื้อตัวมอมแม หัวเหม็น เสื้อยับไปหมด จึงรับขึ้นมาที่ห้องและสอบถามเค้นจนลูกสาวบอกว่าถูกชายคนหนึ่งที่พบกันใน แอพพลิเคชั่น HELLO YO ซึ่งเพิ่งคุยกันไม่กี่ชั่วโมง นัดหมายมารับบอกว่าจะพาไปกินข้าวแต่ได้พาไปเข้าโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง และกระทำชำเราลูกสาวไป 3 รอบ ทั้งคืนก่อนช่วงเช้าจะบอกว่าจะไปข้างนอกและจะกลับมารับแต่ก็ได้ทิ้งไว้ไม่กลับมาจนลูกสาวตัดสินใจวิ่งออกมาจากโรมแรมดังกล่าว ก่อนจะมีคนมาส่ง ซึ่งตนเองได้ไปแจ้งความแล้ว แต่พนักงานสอบสวนได้ออกเวรไปแล้ว จึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้และนำบุตรสาวไปตรวจร่างกายแล้วที่โรงพยาบาล โดยเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะติดตามชายดังกล่าวมาดำเนินคดี ซึ่งลูกสาวได้บอกว่าการกระทำชำเรานั้นได้ทำไป 3 ครั้ง โดยที่ไม่มีการสวมถุงยางอนามัย หวั่นจะติดเชื้อโรคร้ายและเชื้อโควิด รวมถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กด้วย“เรายอมรับว่าเราผิดพลาดแต่เราต้องทำงานหนัก เพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพช่วงนี้ ซึ่งตอนแรกก็พยายามลบแอปพลิเคชั่นดังกล่าวออกจากโทรศัพท์มือถือทุกครั้งที่เจอ โดยพยายามยึดโทรศัพท์ไม่ให้เล่นเขาก็มีอาการมากเราก็ไม่กล้าจะตัดสินใจรุนแรงกลัวเขาจะสะเทือนใจเพราะเป็นปมว่าเป็นครอบครัวมีปัญหา และพยายามค่อยๆปรับพฤติกรรมแต่ก็มาเกิดเหตุเพียงชั่วข้ามคืน โชคดีที่เขายังไม่ถึงกับเสียชีวิต บทเรียนนี้แพงมาก จากวันนี้เราคงจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีบ้าง เพื่อจะได้ติดตามพฤติกรรมลูกได้ ที่ผ่านมาน้องชายตนเองก็ติดมือถือจนไม่ยอมคุยกับใคร เราถามเขาก็บอกว่าคนในสังคมโซเชียลให้ความสุขมากกว่าคนที่เจอหน้ากันปกติทุกวัน ซึ่งลูกสาวตนเองก็เริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้ ซึ่งเรื่องนี้เรายอมรับว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจสังคมแบบนี้มากนัก” นางอุษา กล่าวด้านน้องอร บอกว่าช่วงที่งอนแม่นั้น ได้ลงมาเล่นโทรศัพท์มือถือโดยเล่น แอปพลิเคชั่น HELLO YO ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบพูดคุยกันได้ โดยเปิดเป็นห้องๆไว้ให้คุย ตนเองลองค้นหาคนที่อยู่ใกล้เคียงก็พบว่ามีห้องนี้เปิดอยู่มีคนที่อยู่ในห้อง 2 คน ชาย 1 คนและหญิง 1 คน จึงได้เข้าไปคุยด้วย แต่พอคุยกันไปสักพัก ชายคนนี้ชื่อเอกชัย (นามสมมติ) ก็ได้เอาชื่อของคนผู้หญิงออกจากห้องสนทนาและล็อคห้องเอาไว้ไม่ให้ใครลงชื่อมาคุยด้วยได้ คุยได้ถึงประมาณ 4 ทุ่มก็ชวนออกไปซึ่งตนเองบอกว่าหิวข้าวเพราะยังไม่ได้กินในช่วงเย็น ทางนายเอกชัย ก็ได้บอกว่าจะมารับไปกินข้าวซึ่งไม่นานเขาก็มารับจริงๆ ตนเองก็ได้ออกไปด้วยน้องอร บอกอีกว่า แต่เมื่อออกไปแล้วเขาก็พาไปที่ห้องเช่าของเขา ตนเองนั่งรอในรถไม่ได้ลงไปสักพักเขาก็กลับมาแล้วก็บอกว่าจะไปกินข้าว แต่ก็พาเข้าไปที่โรงแรมม่านรูด ซึ่งอยู่ริมถนนเพชรเกษมฝั่งเดียวกับหมู่บ้านโครงการที่อยู่กับแม่ แล้วเข้าซอยไปสักพัก เมื่ออยู่ในห้อง 2 คน นายเอกชัย ก็ได้พยายามจะมากอดจูบตนเองก็ได้พยายามบอกว่าอย่าทำแต่ก็ไม่สำเร็จ นายเอกชัยได้ทำตนเองไป 2 ครั้ง ตั้งแต่ 4 ทุ่มกว่าถึงประมาณเที่ยงคืน และช่วงตี 4 อีก 1 ครั้งก่อนที่จะออกไปโดยบอกว่าให้รอช่วง 4 โมงเช้าจะมารับ แต่พอเวลาผ่านไปถึงบ่าย 3 โมงก็ไม่มาตนเองจึงได้ตัดสินใจ วิ่งหนีออกมาจากโรงแรมและเดินหาทางกลับบ้านกระทั่งมาพบรถวินรับจ้างจึงขอให้ไปส่งที่บ้านแม่ โดยตนเองเล่นแอปพลิเคชั่นนี้มาแล้ว 2 ปี ก็มีการพูดคุยกับคนในนี้ มาตลอดก็ไม่คิดว่าจะมีอะไร มีแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเขามารับไปก็ออกไป ซึ่งตอนนี้ก็กลัวชายคนดังกล่าวไม่อยากเจอหน้าชายคนนี้แล้วทั้งนี้ หลังจากการสอบถามข้อมูลเสร็จสิ้น น้องอร ได้เปิดแอปพลิคเคชั่นดังกล่าวเพื่อจะติดตามหาตัวนายเอกชัย แต่พบว่าบล็อกรายชื่อของน้องอร ไปแล้ว ซึ่งเมื่อเอาหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ทำการลงชื่อเข้าไปก็พบว่ามีการปรากฏภาพใบหน้าของชายคนดังกล่าว คือชายคนที่พาตนเองไปในคืนนั้นโดยมีรอยสักอยู่ต้นแขนด้านขวาด้วย ซึ่งทั้งแม่ลูกกำลังรอการติดตามชายคนนี้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป