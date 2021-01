เริ่มวันนี้! น่านสกัดโควิดเต็มพิกัด สั่งกักตัวคนจากพื้นที่สีแดง-ขอโรงแรม/สายการบิน เลื่อน-คืนเงินลูกค้า

ความคืบหน้ากรณีจังหวัดน่านพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายแรก เป็นหญิงชาวลาว อายุ 23 ปี มีอาชีพรับจ้างเสิร์ฟอาหารร้านอาหารข้างทาง ถนนพรานนก-ถนนเพชรเกษม รอยต่อจังหวัดนครปฐม ที่เดินทางมาบ้านพี่สาวใน อ.นาหมื่น จ.น่าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย และมีผู้สัมผัสเสียงต่ำ 5 รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการผู้ป่วย ขณะนี้หญิงชาวลาวรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่านนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบไทม์ไลน์และกล้องวงจรปิดของผู้ป่วยติดเชื้อที่เดินทางไปห้างสรรพสินค้าโลตัส และบิ๊กซี จ.น่าน มีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาภายในห้าง และสามารถติดตามตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ทั้งหมด ขณะนี้ผลของผู้ป่วยเสี่ยงสูง 4 รายมีผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ และอีก 5 รายซึ่งเป็นบุคคลในบ้านอยู่ระหว่างการรอผลทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นการระบาดในวงกว้างเพราะสืบหาผู้สัมผัสได้ทั้งหมด และขณะนี้ทางจังหวัดออกมาตรการเข้มข้น ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงต้องกักตัว 14 วัน นักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนอย่างละเอียดกับสถานที่พักแรม และแจ้งเส้นทางไทม์ไลน์ในการท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่านให้ทราบเพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง โดยขอความร่วมมือห้ามปิดบังข้อมูลเด็ดขาดส่วนผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวกรณีมาตรการกักตัว 14 วัน อาจทำให้มีการยกเลิกการเดินทาง ทางจังหวัดน่านจะมีหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการ สถานประกอบการที่พัก โรงแรม สายการบิน ให้เข้าใจและเห็นใจนักท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาเลื่อนกำหนด หรือคืนเงินมัดจำหรือค่าเดินทาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดนอกจากนี้ ยังได้บูรณาการจัดกำลังเพื่อการทำงานเชิงรุกทุกระดับ และตรวจสอบมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น เน้นให้ประชาชนใช้มาตรการ New Normal และไทยชนะ อย่างเคร่งครัด ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อเป็นต่างด้าว ซึ่งมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดด้านนายจรัญ ยะม่อนแก้ว นายอำเภอนาหมื่น เปิดเผยถึงมาตรการในพื้นที่อำเภอนาหมื่น ซึ่งขณะนี้มีการควบคุมโรค โดยพาคนที่เกี่ยวข้องและมีความเสี่ยงสูง 11 รายรับการตรวจเก็บสิ่งนำส่งตรวจทางจมูกและปาก หรือการทำ swab ซึ่งขณะนี้ผลเป็นลบแล้ว 4 ราย ส่วนอีก 5 รายที่เป็นบุคคลในครอบครัวอยู่ระหว่างการรอผลวันนี้ (5 ม.ค.) พร้อมกับเร่งการขยายผลผู้ใกล้ชิด 11 รายว่ามีใครบ้าง มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน โดยมีเป้าหมายคัดกรองกว่า 100 คน และมีอยู่ 29 คนที่ต้องทำ swab“ขณะนี้ผู้มีความเสี่ยงได้กักตัวเองหมดแล้ว ทั้งที่บ้านและสถานที่กักตัวของหมู่บ้าน คือศาลาหมู่บ้าน โดยให้แยกห่างจากครอบครัวและคนใกล้ชิด มีคณะกรรมการหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.เข้าตรวจสอบอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน”ขณะเดียวกัน อำเภอนาหมื่นยังได้ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านทำงานเชิงรุกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ล่าสุดมี 2 โรงเรียน และอีกหนึ่งศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่อำเภอนาหมื่นที่มีความเสี่ยง ได้ปิดการเรียนการสอนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ให้เป็นอำนาจการพิจารณาจากผู้บริหารของโรงเรียนอนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกประกาศคำสั่งควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ (5 ม.ค.) ทันทีด้วยมาตรการเข้มข้น คือ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสูด 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน ทุกรายทุกช่องทางการเดินทาง และให้ปิดสถานบริการ-สถานบันเทิง 15 วัน ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามเขตจังหวัดหากไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก สถานประกอบการ ร้านค้าร้านอาหาร และประชาชนต้องปฏิบัติตามหลัก New Normal อย่างเคร่งครัดโรงพยาบาลน่าน ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดด้วยการงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ให้เฝ้าไข้เฉพาะผู้มีบัตรอนุญาต เตียงละ 1 คนเท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้านห้างสรรพสินค้าทั้งสองแห่ง หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และมีประวัติเดินทางไปห้างสรรพสินค้า โลตัส และบิ๊กซี สาขาน่าน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 64 ทีมปฏิบัติการห้างโลตัสได้ดำเนินการสอบสวนพนักงานพร้อมกับดูกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบ timeline โดยพบว่าผู้ป่วยได้มาใช้บริการในช่วงเวลา 11.09 น. เดินเข้ามาห้างโลตัส ไม่ได้แวะเข้าห้องน้ำ เวลา 11.22 น. เข้าดูที่แผนกเครื่องซักผ้า มีการพูดคุยกับพนักงานเชียร์สินค้าประมาณ 2-3 นาทีแต่ไม่ได้สินค้าที่ต้องการ ไม่ได้สัมผัสอะไร ระหว่างพูดคุยกันทุกคนใส่หน้ากาก ยกเว้นเด็กไม่ได้ใส่ เวลา 11.26 น. เดินออกประตูห้างโลตัส ไม่ได้แวะห้องน้ำ และเวลา 11.27 น. ขึ้นรถ โดยทราบว่าไปห้าง big c ทีมปฏิบัติการได้สอบถามพนักงานประจำบูทแผนกต่างๆที่มีการทำความสะอาดแล้ว และให้ทำตามมาตรการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด และได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งห้างตามแผนกต่างๆส่วนที่ห้างบิ๊กซี ทีมสิ่งเเวดล้อมได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ทีมทำความสะอาดห้าง big c โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเช็ดบริเวณพื้น โต๊ะ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้ป่วยสัมผัส โดยทำทั้งหมด 3 บริเวณ ได้แก่ แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกรองเท้า และจุดชำระเงิน นอกจากนี้ สำนักงานใหญ่ยังส่งทีม safety มาดำเนินการ big cleaning ทำความสะอาดภายในห้างอีกครั้งด้วย