ขากินห้ามพลาด “เทศกาลกินปูจันท์” 13 พ.ย.-13 ธ.ค.นี้ ชูอาหารถิ่น-ทะเลสวย-เมนูปูสุดจ๊าบ

จันทบุรี -

นักท่องเที่ยวยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3948-0220 ททท.สำนักงานจันทบุรี และ 09-7297-2080 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี และ CYEC จันทบุรี จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลกินปูจันท์” ที่ห้องประชุม โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จ.จันทบุรี โดยมีจุดประสงค์สำคัญที่การส่งเสริมนโนบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลตามโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”น.ส.เสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี เผยว่า ในช่วง ต.ค.-ธ.ค.ของทุกปี ถือเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของไทย ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวในประเทศมักจะนิยมเดินทางไปสัมผัสอากาศและดอกไม้เมืองหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ แต่การเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.จันทบุรี ค่อนข้างมีน้อยททท. จึงมีแนวคิดในการปลุกกระแสการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เมืองรอง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการเสนอข้อได้เปรียบเรื่องระยะการเดินทางที่ไม่ไกลกรุงเทพฯททท.จันทบุรี จึงจับมือร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในชื่อว่า “เทศกาลกินปูจันท์” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ และสร้างการรับรู้เรื่องอาหารทะเลเมืองจันท์ที่มีความอร่อยไม่แพ้ที่ใดโดยมีโรงแรม 14 แห่งในเขต อ.เมืองจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 1.บ้านริมอ่าว รีสอร์ท 2.โรงแรมผึ้งหลวงริเวอร์ไซด์ 3.โรงแรมแอมทูทรี 4.โรงเเรมริเวอร์ราวรรณ 5.โรงแรมชานบุรี บูติค 6.โรงแรม ดี วารี ริมน้ำ จันทบุรี 7.โรงแรมทริมม์ 8.โรงแรมอีโค่อินน์ จันทบุรี 9.โรงแรม blue rabbit 10.โรงแรม เคพี แกรนด์ 11.โรงแรม นิว เสม็ดงาม รีสอร์ท 12.มณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี 13.โรงแรมนิวดิโอวี 14.โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ1.ร้านท่องนที Seafood @Oasis Sea World 2.ร้านบางมะนาว 3.ร้านอาหารนิวทิวสน ชายหาดแหลมสิงห์ 4.ครัวจันทบูร @เคพีแกรนด์ 5.ครัวมณีจันท์ @มณีจันท์รีสอร์ท 6.ร้านอาหารพริก 7.ครัวระเบียงจันท์ @แหลมสิงห์ แนชเชอรัล บีช รีสอร์ท 8.Light House Bar&Grill @Peggy’s Cove Resort 9.Sea Thru Restaurant @เจ้าหลาวทอแสงบีช 10.ซีซาวน์ @จันท์จ้าวหลาวบีช 11.บลูมารีน เจ้าหลาวคาบาน่า 12.The White Box Seafood @มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท 13.The Pool Bar&Bistro @นิวแทรเวิลลอด์จ 14.ร้านอาหารฟาร์มปูนิ่ม ขลุง15.Beach Bar and Restaurant @เซนต์โทรเปซ บีช 16.เจ๊จู เย็นตาโฟ กั้ง-ปู 17.Koff House Coffee Bar&Eatery 18.Sea Mee Bar and Restaurant @รัตนปุระ บีช รีสอร์ท 19.ร้านอาหารครัวลุงเชย 20.ร้านอาหารปูจ๋า ท่าแฉลบ 21.พิกุลโภชนา ขลุง 22.ร้านจันทร์อร่อย 23.บ้านน้ำพริกข้าวสวย 24.ร้านจันทรโภชนา สาขามหาราช และ 25.ร้านอย่าลืมฉัน