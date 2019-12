สลด! วิศวกรชาวอินเดียพลาดร่างร่วงโดนใบพัดโรงไฟฟ้าแม่เมาะดับ

face book ของ กฟผ.แม่เมาะได้มีการแจ้งเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมา (16 พ.ค.) ว่า วิศวกรชาวอินเดียของบริษัทรับเหมาช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน 4-7 ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุ และดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ.เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 12.00 น.วันที่ 16 พ.ค. ขณะที่บริษัท Eversendai Corporation ทำการทดสอบอุปกรณ์ Gas to Gas Heater ของระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (FGD) ของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 จ.ลำปาง ที่กำลังก่อสร้าง ได้เกิดอุบัติเหตุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท คือ นาย Moharaj Kagamoopan วิศวกรชาวอินเดีย อายุประมาณ 34 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้น กฟผ.ได้แจ้งให้บริษัทฯ แจ้งความให้สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและนำร่างผู้เสียชีวิตไปตรวจชันสูตรแล้ว รวมทั้งแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบ พร้อมทั้งให้บริษัทฯ ดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สำหรับบริษัท Eversendai Corporation เป็นบริษัทรับเหมาช่วงก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 จากบริษัทผู้รับเหมาหลักในการซื้ออุปกรณ์และจ้างก่อสร้างโครงการฯ คือ The Consortium consisting of Alstom Power system SA, Alstom (Thailand) Ltd. and Marubeni Corporation หรือ AMCทั้งนี้ ในการดำเนินงานได้มีมาตรการป้องกันและเตือนภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีวิศวกรควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญต่อชีวิตของบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งให้บริษัทฯ ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุด และให้มีการดำเนินมาตรการความปลอดภัยต่างๆ อย่างเข้มงวดรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก”อย่างไรก็ตาม ทาง กฟผ. รวมทั้งบริษัทรับเหมาช่วงต้นสังกัดของผู้ตายยังไม่ระบุถึงรายละเอียดของการเกิดเหตุสลดดังกล่าว แต่มีรายงานเบื้องต้นว่าผู้ตายตกไปโดนใบพัดขนาดใหญ่ของระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ของโรงไฟฟ้าทดแทนที่กำลังก่อสร้างจนเสียชีวิตทั้งนี้ บริเวณการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนดังกล่าวเคยเกิดเหตุกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ ซึ่งมีไว้สำหรับใช้ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในโรงไฟฟ้า รั่วซึมระหว่างการทดสอบระบบโรงไฟฟ้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุ กฟผ.ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการถ่ายกรดจากถังกักเก็บลงในบ่อรองรับกรด (Chemical Effluent Sump) ซึ่งเป็นระบบรองรับที่ติดตั้งอยู่ในอาคารขั้นตอนการถ่ายกรดไฮโดรคลอริกได้ลดความเข้มข้นทางเคมีของกรดโดยใช้น้ำ พร้อมปรับสภาพกรดให้เป็นกลางด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 50% ซึ่งทำให้ได้ของเหลวที่มีลักษณะทางเคมีใกล้เคียงกับน้ำเกลือ จนไม่เป็นอันตรายก่อนนำเข้าบำบัดในระบบปิดต่อไป