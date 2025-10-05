เลิกได้-เลิก!! “นินทาในแชทกลุ่ม” ปรับเป็นแสน ซวยกว่า “หมิ่นประมาท” ธรรมดา แบบดับเบิ้ล

ระวังซวย!! เพราะนินทาในแชทกลุ่ม กูรูกฎหมายคอนเฟิร์ม โทษหนักกว่าหมิ่นประมาทธรรมดา ทั้งนอนคุก แถมค่าเสียหายหลายแสน บทเรียนคนสนุกปาก ลำบากชีวิต
** สนุกปาก ลำบากชีวิต **
เมาท์หัวหน้า นินทาเพื่อนร่วมงาน รุมยำคนอื่นในแชทกลุ่มจนเป็นกิจวัตร ถ้าใครติดนิสัยพวกนี้ รู้ไว้เลยว่า คุณกำลังพาตัวเองไป “เสี่ยงคุก” โดยไม่รู้ตัว เพราะหลายคนไม่รู้ว่า มีกฎหมายเอาผิดเรื่องนี้ได้ แถมโทษหนักกว่าคดี “หมิ่นประมาท” ทั่วไปเสียอีก
เพราะเข้าข่ายว่า การนินทาในกลุ่มแชท คือการใส่ร้ายคนอื่น ฐาน “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” อย่างที่ “ทนายพีท” (ดร. พีรภัทร ฝอยทอง) ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายชื่อดัง ช่วยอธิบายไว้ว่า เข้าข่ายหมิ่นประมาทเลเวล 2 ซึ่งทำให้โทษหนักขึ้นอีก
คือมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ยังไม่รวมโทษทางแพ่ง ที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ จากการทำให้เสียชื่อเสียง ทั้ง “ค่าเสียโอกาสทางอาชีพ” รวมถึง “ค่าเยียวยาจิตใจ”
ส่วนเหตุผลที่การนินทาในกลุ่มแชท มีโทษหนักกว่า คุยกันส่วนตัวกับขาเมาท์อีกคน เพราะเข้าข่ายป่าวประกาศให้ผู้คนรู้ทีละมากๆ ไม่ต่างจากการโฆษณาผ่านหนัง หรือป้ายโฆษณา แต่ในที่นี้คือการคุยผ่านแชทกลุ่มนั่นเอง
“หลักกฎหมายมองว่า ผมไปพูดให้ฟังคนนึง ความเสียหายมันก็จำกัด คนนี้ก็อาจจะไม่ชอบเรา แต่การที่จะไปพูดในกลุ่มไลน์ กลุ่มไลน์มีสัก 10 คน 100 คน แล้ว 10 คน 100 คน ก็อาจจะไม่ชอบเรา กฎหมายก็เลย ลงโทษแรงขึ้นครับ
เอาง่ายๆ มันมีคนอื่นๆ รับรู้-รับทราบจำนวนพร้อมๆ กันเนี่ย จำนวนเยอะ มากกว่าคนเดียว เพราะฉะนั้น การคุยในกลุ่มไลน์ ถ้ามันมีหลายคนเนี่ยนะครับ มันอาจจะเป็นการโฆษณาได้
คืออันดับแรก มันต้องเป็นหมิ่นประมาทก่อนเนอะ ทีนี้พอมันจะเป็นขั้นกว่า เป็นเลเวล 2 หมายถึงว่า ถ้าโดน หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โทษมันแรงขึ้น ถ้าแชทไลน์ หลักการก็คือ มันต้องมี 3 คนขึ้นไป”
{“ดร.พีรภัทร” ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย}
** จริง-ไม่จริง ก็ถูกฟ้อง **
แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า มีโทษหนักขนาดนี้ เพราะตามปกติแล้ว คำว่า “นินทา” อาจจะฟังดูเบาๆ เหมือนเมาท์มอยกัน อย่างที่หลายคนทำ
ทั้งที่ในทางกฎหมายแล้ว “นินทา” มีค่าเท่ากับ “ใส่ความบุคคลที่ 3” ให้ผู้อื่นฟัง ทำจนให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจริงหรือไม่จริง เหยื่อที่ถูกนินทา ก็เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังไปแล้ว
มีข้อแม้อยู่ว่า คนที่จะรอดข้อหานี้ได้ ต้องเป็นการพูดหรือวิจารณ์ โดยสุจริตเท่านั้น คือไม่ใช่การประจาน หรือทำไปเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนตัว ถ้าจะให้ดีคือ ต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ยกตัวอย่าง เช่น การนินทาหัวหน้าที่โกงบริษัท ถ้าเป็นการพูดเล่น ระบายอารมณ์ หรือแค่ต้องการประจานให้คนอื่นฟัง โดยไม่ได้มีเจตนาแจ้งบริษัท ทำแบบนี้ ต่อให้เป็นเรื่องจริง ก็ยังโดนข้อหาหมิ่นประมาทอยู่ดี
แต่ถ้าเรามีเจตนาเปิดโปงความจริง ต้องการให้บริษัทรับรู้ แบบนี้ ถึงจะมีเปอร์เซ็นต์สู้ชนะคดีในชั้นศาลได้ เพราะวัดกันที่เจตนา
ส่วนเรื่องที่นินทาไปแล้ว ผลออกมาคือไม่รอดแน่ๆ ถ้าโดนฟ้อง
คือการนินทาคนอื่นเรื่องผัวๆ เมียๆ ไปจนถึงชีวิตส่วนตัว เพราะกฎหมายมองว่า เป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับสาธารณะ ส่วนหลักฐานการเอาผิด ก็สามารถใช้แชทกลุ่ม แคปไปสู้คดีได้เลย
“ทีนี้เนี่ย จริง-ไม่จริง ก็ผิด เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า ไอ้การที่หมิ่นประมาทเนี่ย เป็นเรื่องจริง และไม่ใช่เรื่องส่วนตัว คือถ้าไปพูดนินทา แบบ..เออวันนั้นฉันเห็นคนนี้ไปกินข้าว อย่างนี้มันก็ไม่ได้เสียอะไร ต่อให้นินทา ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร
แต่ถ้าไปพูดว่า เฮ้ย..วันนั้น ฉันเห็นไอ้คนนี้ ไปกินข้าวกับชู้ คราวนี้มันเกิดความเสียหายละ ว่าไอ้การที่เขาไปกินข้าวกับชู้เนี่ย คนก็ต้องคิดแล้วว่า เฮ้ย..คนคนนี้ เป็นคนไม่ดี
เป็นคนไม่รักครอบครัว เป็นคนมีชู้นะครับ แม้ว่าไอ้การไปกินข้าวกับชู้เนี่ย จะจริงหรือไม่จริง ก็ผิดนะครับ”
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
