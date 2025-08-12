“ทหารกัมพูชา” ทำใจยาก แต่ต้องรักษา!! จากใจ “หมอชายแดน” เพราะ “รบแบบไม่มีมนุษยธรรม”

ดรามาโรงพยาบาล“งดรับรักษาคนกัมพูชา” จากใจ“คุณหมอด่านหน้า” ยืนยัน ยังคงยึดตามหลักจรรยาบรรณ ไม่ว่าชาวบ้านฝั่งไหนก็เต็มใจรักษา แต่สำหรับ“ทหารกัมพูชา” บอกตรงๆ ก็ทำใจรักษายาก เพราะคนเหล่านั้น“รบแบบไม่มีมนุษยธรรม”
** ครอบครัว “เสี่ยงชีวิต” แต่ยังต้อง “รักษา” **
“ควรรักษาคนกัมพูชาไหม?” คือประเด็นร้อนๆ ที่ถกเถียงกันในสังคมไทยอยู่พักใหญ่ๆ หลังการออกมาประกาศ จาก“โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” โรงพยาบาลประจำ จ.อุบลราชธานี
ขอ “ยกเลิกบริการล่าม”แปลภาษาเขมรภายในโรงพยาบาล จากที่เคยอำนวยความสะดวกมาโดยตลอด และขอ “งดรับผู้ป่วยกัมพูชา” รายใหม่ ส่วนคนที่ยังพักรักษาตัวอยู่ ให้จัดพื้นที่ใหม่เป็นบริเวณเฉพาะแยกออกไป
ส่งผลให้เกิดดราม่าหนักเกิดขึ้น เพราะมีฟากที่มองว่า อาจเข้าข่าย“ละเมิดหลักมนุษยธรรม”ที่หมอจะเลือกรักษาคนจากเชื้อชาติ ผลักให้สุดท้ายทางโรงพยาบาลต้องออกมาชี้แจ้งว่า เป็นเพียง “การสื่อสารที่ผิดพลาด”
จากนั้นจึงอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า ทางโรงพยาบาลยังคง “รับรักษาคนกัมพูชา” และพร้อมให้บริการ ตามหลักมนุษยธรรม โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน
ย้ำชัดว่า ทางโรงพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยชาวไทย ผู้ป่วยชาวต่างชาติ รวมถึงญาติผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาล เป็นสำคัญ
แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่เห็นต่าง เชียร์ให้ใช้นโยบาย “ไม่รับรักษาคนเขมร” แบบถาวรไปเลยก็มี เพราะพฤติกรรมการรบที่ผิดหลักมนุษยธรรม คือเน้นโจมตี “เป้าหมายพลเรือนไทย” เป็นหลัก จนผลักให้มีผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจ
และหนึ่งใน “เสียงสะท้อน” ที่ผู้คนแชร์กันมากที่สุดคลิปนึง จนกลายเป็นไวรัลพูดถึงกันในวงกว้าง ก็คือคลิประบายความในใจจาก “คุณหมอด่านหน้า” อย่าง “พญ.สายสุดา ขวัญเพชร” แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ในตอนนั้น เธอโพสต์ผ่าน TikTok @doctorsaisudaclinic ด้วยอารมณ์สั่นไหว ขอร้องให้พี่น้องชาวไทยเลิกเรียกร้องเพื่อชาวกัมพูชา โดยมีใจความสำคัญบอกเอาไว้ว่า...
“หยุดเรียกร้องเพื่อเขมร เพราะเขมรมันทำร้ายประชาชนไทย หยุดที่จะดูแลคนเขมร เพราะมันไม่เคยเห็นหัวคนไทย จะอีกนานแค่ไหนที่ไทยต้องเป็นเหยื่อที่มันมาระบายอารมณ์”
มาถึงนาทีนี้ ที่สถานการณ์การปะทะเริ่มคลี่คลาย ทางทีมข่าวจึงได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ คุณหมอเจ้าของคลิปไวรัลนี้อีกครั้ง เพื่ออัปเดตสถานการณ์ผ่านมุมมองของบุคลากรในพื้นที่
จึงได้ทราบว่า ที่เธอโพสต์คลิปไปวันนั้น ยอมรับว่าส่วนนึงเป็นเพราะต้องการระบายอารมณ์ สื่อสารให้คนอื่นๆ ได้รับรู้ถึงสถานการณ์จริงจากคนหน้างาน
เพราะเธอเองก็คือคน อ.กันทรลักษ์ และในวันที่ทหารกัมพูชา ยิงจรวด BM-21 มาตกฝั่งไทย ลูกสาว สามี และคุณพ่อคุณแม่ของเธอเอง ก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
“วันที่เขายิง พ่อกับแม่ยังต้องหลบ อยู่ในหลุมหลบภัยเลย ลูกสาวยังต้องไปโรงเรียน สามีก็อยู่ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ คือทุกคนก็อยู่ในอันตรายหมดทุกคน
แล้วสิ่งที่กระทบจิตใจมากที่สุด ก็คือเหตุที่ BM-21 มาลงที่เซเว่น บ้านผือ แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่ง 1 ในนั้นเป็นคุณแม่ ที่นอนกอดลูก”
ในวันนั้น มีการอพยพผู้ป่วยจำนวนมาก มาจากโรงพยาบาลในเขต อ.กันทรลักษ์ ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ปลอดภัยจากระยะการยิง
และ 1 ในนั้นก็คือ “โรงพยาบาลโนนคูณ” ที่เธอทำงานอยู่ และแน่นอนว่า ภาพความโกลาหลของผู้ป่วยจำนวนมาก ที่อพยพกันมา ยังคงติดตา
บางรายต้องรักษาเร่งด่วนกันตรงหน้าทางเดิน หน้าลิฟต์ บางคนจากที่ควรได้เข้าห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ กลับต้องมารักษากันตรงนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือผลจากการที่กัมพูชา ยิงใส่โรงพยาบาลของไทยเรา
“มันก็เลยทำให้เห็นว่า เออ..เขมรเขาไม่ได้รบแบบมีมนุษยธรรม เขาไม่ได้เน้นแค่เป้าหมายทางการทหาร คือใช้ประชาชนเป็นเป้าหมาย
ก็เลยทำให้รู้สึกว่า การที่เราจะมีมนุษยธรรม ในการรักษาใครสักคนเนี่ย คือมันก็ต้องมองสิ่งที่เขาทำกับเราด้วย คือเขามาทำร้ายประชาชนไทย”
** หลักมนุษยธรรม ที่ทำใจได้ยาก **
หลังจากคลิปของ “หมอโหน่ง” ถูกแชร์จนเป็นไวรัล ก็มีทั้งคนที่ “เข้ามาให้กำลังใจ” กับคนที่ “เข้ามาห้ามปราม” บอกให้คุณหมอใจเย็นๆ ให้ยึด “หลักมนุษยธรรม” เอาไว้
“คือคนเรา มองต่างได้อยู่แล้ว แต่ในสิ่งที่ยึดมั่น ณ ตอนนี้ก็คือ เขมรจะมารักษา ถ้าเขาเป็นชาวบ้าน ที่ไม่ได้รู้อีโหน่อีเหน่ หมอก็ยินดีให้การรักษา แต่ถ้าเป็นทหาร(กัมพูชา) ที่เขายิงบ้านเมืองของเรา คือหมอก็ทำใจลำบากที่รักษา”
อีกหนึ่งเหตุผล ที่ทำให้เกิดความรู้สึก “ทำใจลำบาก” ที่จะรักษาทหารฝั่งตรงข้าม เพราะกลัวถูกเอาไปปั้น Fake News ถ้ารักษาแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้น บุคลากรแพทย์ฝั่งไทย อาจถูกฮุนเซนหยิบไปปั้นข่าวว่า ทหารบ้านเขาตาย เพราะฝีมือหมอไทย
“ถ้าเรารักษาเขา ต่อให้รักษาดี แล้วเขาตาย เพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บรุนแรง มันก็กลายเป็นว่า เขาไปเล่นข่าวว่า เรารักษาไม่ดี ทารุณกรรมคนของเขา คือมันก็เป็นแบบดาบสองคมนะคะ”
หมอชายแดนอย่าง “โหน่ง” ยืนยันว่า แม้จะเกิดสงครามระหว่าง “ไทย-กัมพูชา” แต่ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ถูกสอนมา ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านจากฝั่งไหน ไทยก็ยินดีรักษา แล้วก็ทำแบบนั้นมาโดยตลอด
“วิชาชีพเรา รักษาหมดทุกคน ไม่แยกเชื้อชาติ อันนี้มันเป็นหลักสากลของวิชาชีพเราอยู่แล้ว การเลือกรักษาผู้ป่วยเราจะดูตามความเร่งด่วน
คนที่ถ้าเราไม่รักษาแล้วตาย คนกลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาก่อน เขาจะเรียกว่า ผู้ป่วยสีแดง ส่วนอาการเล็กน้อย รองลงมา ถ้ายังพอรอได้ ก็จะเป็นลำดับถัดไป”
ยืนยันแนวความคิดที่ว่า “เรารักษาทุกคน” ได้จาก “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)”ซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดน จะมีป้ายภาษาเขมรเขียนกำกับเอาไว้ในหลายๆ ที่ เพราะประเทศไทยเรายินดีต้อนรับคนทุกชาติ “แม้ไม่มีเงิน เราก็รักษา”
“มันก็มีที่คนเขมร เขามาคลอด หรือได้รับการเจ็บป่วย แล้วเขาก็มารักษาตรงนั้น แต่เขาก็ไม่ได้มีเงินจ่ายอะไร แต่คือด้วยหลักมนุษยธรรม เราก็ทำให้ ดูแลให้ ตามมาตรฐาน ตามหลักวิชาชีพที่เราเรียนมา”
บางโรงพยาบาลถึงขนาดมีล่าม เพื่อช่วยบริการแปลภาษาให้ อย่างใน “โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ นอกเหนือไปจากนั้น คนเขมรที่มารักษาในไทยที่เป็นคนรวย ส่วนใหญ่จะจ้างไกด์เพื่อพาเข้าไปรักษา
สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ ในโรงพยาบาลตามแนวชายแดนทั้งหมด “ไม่ได้มีมาตรการ ห้ามรักษาคนเขมร” แต่ตอนนี้จำนวนผู้ป่วยกัมพูชามีน้อยลงมาก หลังจากเกิดการปะทะกัน
เหตุเพราะ “ด่านชายแดน” ถูกปิด ทำให้คนเขมรไม่สามารถเดินทางเข้ามายังโรงพยาบาลใหญ่ในไทยได้ แต่ก็มีจำนวนนึงที่อพยพภัยสงครามเข้ามา และขอรักษาตัวตามโรงพยาบาลตามแนวชายแดนนี่แหละ
“ในส่วนโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ติดชายแดน เขาก็มีคนไข้ในกลุ่มกัมพูชาที่เข้ามา แต่ส่วนมากเป็นชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีเงิน แล้วเขาก็หนีตายมาทางช่องทางธรรมชาติ มารับการดูแลรักษา เหมือนกับหนีตายมาพึ่งเรา ประมาณนั้นค่ะ
ถ้าจะมองว่า อนาคตเราจะรับรักษาคนเขมรไหม คือถ้าเป็นหมออยู่ ณ ตรงนั้น หมอก็ยินดีรักษาเขา เพราะว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์
แต่คือถ้าเป็นแบบ ณ ตอนนี้ คือเป็นกลุ่มทหาร ที่เขายิงบ้านเรือนเรา ถ้าจะให้หมอทำใจรักษาเขา มันก็จะเป็นอีกประเด็นนึง ที่หมอทำใจรักษาเขาไม่ได้”
