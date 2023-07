เจาะดรามา “ราชมังฯ” สนามกีฬาแห่งชาติที่เสื่อมสภาพ ทีมชาติแทบไม่เคยได้ใช้!!

!!ในวันที่ 23 ก.ค. 66 แฟนบอลต้องอกหัก เมื่อทำให้ต้องยกเลิกแมตช์อุ่นเครื่องพิเศษระหว่างเจอโดยทวิตเตอร์ของได้ระบุว่า เกมกระชับมิตรครั้งนี้กับ “เลสเตอร์ ซิตี้” ต้องถูกยกเลิก เนื่องจากฝนตกหนัก มีน้ำขัง ทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งได้ และห่วงความปลอดภัยของนักเตะ“ฝ่ายจัดการแข่งขันตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเห็นว่าวันต่อมาได้ออกมาขอโทษ และชี้แจ้งว่า สนามราชมังคลากีฬาได้เตรียมความพร้อมในแข่งนัดนี้เอาไว้แล้วแม้ “สภาพอากาศ” จะเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ก็อดไม่ได้ที่ แฟนบอลจะตั้งคำถามไปถึง ผู้ดูแลสนามอย่าง กกท. ว่านี้หรือสนามกีฬาแห่งชาติ และหลายคนยังมองว่านี้เป็นเรื่อง “น่าอายประดับประเทศ”ผู้ว่ากกท. ได้ออกม ยืนยันว่า สนามราชมังคลากีฬาสถนาน มีการดูแลและซ่อมบำรุงอยู่ตลอดสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ“แต่ต้องยอมรับว่าโดยที่ผ่านมาได้มีการปรึกษาหารือกับทางกรุงเทพมหานครแล้ว แต่ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องนี้ และเรามีแผนดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเพจเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับฟุตบอลชื่อดัง ได้โพสต์ถึงเหตุการณวันนั้น พร้อมตั้งคำถามถึง สภาพสนามที่ย้อนแย้งกับคำชี้แจ้งของ ผู้ว่ากกท. ว่า“ราชมังฯ ได้รับการปรับปรุงทุกปี มีการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง ทว่าพอถึงวันใช้งานจริง สิ่งที่ปรากฎกลับดูย้อนแย้งเป็นอย่างมาก”วิธีการรีดน้ำออกจากสนามก็ใช้แรงคน กวาดน้ำออกจากพื้นหญ้า พร้อมยกตัวอย่าง สนามของ “บุรีรัมย์” ที่เคยเจอเหตุการณเหมือนกัน แต่ใช้เวลาแค่ ชั่วโมงเดียว สนามก็กลับมาใช้งานได้ปัญหานี้ ไม่ใช้ครั้งแรกรอบแบ่งกลุ่ม การเจอกันระหว่าง “โปฮัง สตีลเลอร์ส” พบ “ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม” ที่ ทีม “ยะโฮร์” แพ้ให้กับ “โปฮัง” 1-4เหตุเพราะฝนตกสนามพังดราม่า ไม่ได้มีแค่ เรื่องของ สภาพสนามเท่านั้น เมื่อนักเตะทีมชาติไทย ได้ให้สัมภาษณ์ในงาน MEDIA DAY ว่าสิ่งที่ เจ-ชนาธิป กล่าวนั้นน่าสนใจ เพราะเมื่อ ปี 22 เราได้มีการจัด The Match Bangkok Century Cup 2022 เป็นเตะกันระหว่าง ลิเวอร์พูล VS แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำให้มีการลงทุนจำนวนมากเพื่อปรับปรุง สนามราชมังคลาข้อมูลจาก “ประชาชาติธุรกิจ” บอกว่า การปรับโฉมสนามใหม่ และการปูหญ้าชนิดเดียวกับที่ใช้ในฟุตบอลอังกฤษ ระบบน้ำ ไฟ ได้รับมาตรฐานระดับพรีเมียร์ลีกอีกประเด็นที่ผ่านมา ราชมังฯ มีการจัดงานอีเวนต์และคอนเสิร์ตขนาดใหญ่มากมาย Maroon 5 World Tour, Golden Disc Awards 2023, Harry Styles Love on Tour 2023 และ BLACKPINK World Tour 2023จนทำให้บางครั้ง ทีมชาติไทย ไม่ได้เตะที่สนามราชมังฯ เพราะติดคอนเสิร์ต อย่างใน "ที่เตะนัดแรกในสนามราชมังฯไม่ได้เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อธิบายกับสื่อว่า"โอกาสที่ทีมชาติไทยจะได้เล่นที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในรอบแรกนั้นต้องยอมรับยากมาก เพราะสนามผ่านงานใหญ่กว่าจะฟื้นฟูต้องใช้เวลา คอนเสิร์ตจบ 10 ธันวาคม 65 แต่เกมนัดแรกเล่น 26 ธันวาคม 2565 โอกาสจะฟื้นสนามให้เต็มร้อยเป็นไปได้ยาก"จากเรื่องราวทั้งหมด และสิ่งที่ เจ-ชนาธิป ออกมาแสดงความเห็น ทำให้หลายคนสงสัย ว่า ราชมังคลากีฬาสถาน จัดแต่กิจกรรมคอนเสิร์ต และละเลยฟุตบอลหรือเปล่า?ทำให้ ผู้ว่ากกท. ออกมาอธิบายว่า จัดกิจกรรมต่างๆ กกท. มีการจัดสรรการใช้สนามตามแผนงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นอันดับแรก และประสานงานกับเลขาธิการสมาคมกีฬาอย่างต่อเนื่อง“กกท. มุ่งเน้นและสนับสนุนเรื่องกีฬามาเป็นอันดับแรก หากเว้นว่างจากช่วงของแผนงานการใช้สนามจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กกท. จึงให้หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถแจ้งความจำนงในการใช้ราชมังคลากีฬาสถาน และดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายตามกฎระเบียบของ กกท.”แต่บทความจากsportingnews ระบุว่า ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมาสนามราชมังคลาราคานี้ไม่รวม ค่าเช่าบริเวณหน้าสนาม และระยะเวลาติดตั้งอุปกรณ์ จึงทำให้เกิดคำถามว่า ทำไม กกท. จึงไม่ใช้เงินส่วนนี้ มาพัฒนาสนาม บทความนี้ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่า“มองว่าอาจไม่คุ้มเพราะเดิมทีก็ไม่ใช่องค์กรทำเงินมากมาย แถมยังต้องไปเบิกงบจากรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง องค์กรเองก็มีเงินในคลังแค่น้อยนิดไปบำรุงรักษา ในช่วงที่ไม่มีรายได้จากอีเวนต์อื่น ๆ นอกจากการแข่งขันกีฬา”ทีมข่าว MGR Liveเพจเฟซบุ๊ก “วิเคราะห์บอลจริงจัง”, “Tottenham Hotspur” , “เข้าพรวด”, “Applewoodthailand”, “BLACKPINK Thailand”, “Armpol Klinchan” และ twitter @once1378