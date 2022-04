“หมอของขวัญ” ตั้งธงถาม!! “โควิด-19” หลังสงกรานต์ อย่าคิดแค่ “ติดเดี๋ยวก็หาย” อาจเสี่ยงกลายพันธุ์ซ้ำ [มีคลิป]

“คุณหมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์”

เราไม่มีทางรู้ แต่อาจจะเลวร้ายกว่านี้ก็ได้ เพราะทุกคนกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาว ต้องบอกก่อนตัวเลขทุกวันนี้ ทำเราเริ่มไม่แน่ใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะก่อนหรือหลังสงกรานต์ หมอมองว่า มันไม่ใช่สถานการณ์จริงที่รายงาน มันอาจจะเลวร้ายกว่า หรืออาจจะเยอะจนขนาดที่ว่าไม่น่าจะอยู่ที่ตัวเลขแค่นี้คือ ถ้าเราจะให้เป็นโรคระบาดเลยก็ต้องทำให้มันเป็นแบบ Zero Covid เหมือนประเทศจีน นิวซีแลนด์ เก็บแรปให้หมดทุกอย่าง ล็อกดาวน์ทั้งหมดที่หมอพูดมามันใช้งบประมาณน้อยมาก หมอเชื่อว่า นโยบายของรัฐบาลมันสำคัญ เพราะมันคือทิศทางที่จะทำให้ประเทศเดินไปทางนั้นถ้านโยบายคุณจะตั้งให้เป็น Endemic คุณเริ่มเลย ไม่ต้องมานั่งควบคุมตัวเลขหรอกเรียกว่าทุกตัวน่ากลัวหมด ไม่ติดจะดีกว่า บางคนอาจจะคิดว่าโอมิครอนไม่แรง ติดๆ ไปเถอะ สรุปบางคนติดสองครั้งในเดือนเดียว แสดงว่า ภูมิคุ้มกันคุณอาจจะไม่เกิดฉะนั้น ถ้าไวรัสพัฒนา คนก็ต้องพัฒนาเพื่อรับมือกับมันด้วย ที่ผ่านมา ประชาชนทำดีที่สุดแล้ว ต่างประเทศเข้ามีเดินขบวน มี Anti vax เรียกร้องความเสรี เดินถอดหน้ากากห่วงเรื่องยา ทำไมฟาวิไม่ให้เอกชนนำเข้า ทำไมไม่ให้แบบว่าเดินเข้าไปซื้อที่ร้านขายยาได้เลย ทำไมจะต้องควบคุม ด้านสถานการณ์วัคซีนดีขึ้นแล้วกว่าจะมีคนติดต่อกลับมาอีกที 4-5 วัน บางคน ATK ขีดเดียวแล้วหาย กับบางคนเข้าโรงพยาบาลอยู่ใน ICU แล้วฟาวิเป็นยาที่ป้องกันเชื้อลงปอด แต่คุณให้ก็ต่อเมื่อเข้าลงปอดไปแล้ว มันก็ไม่มีประโยชน์ยกตัวอย่าง แพกซ์โลวิด (Paxlovid) เขามีเอกสารรองรับชัดเจน ว่า ถ้าได้ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับเชื้อ ลดการเข้าโรงพยาบาลได้ถึง 90% แล้วทำไมไม่เอาเข้าหมอจะแยกออกเป็น 2 อย่าง ถ้ามีดรามามีรถทัวร์มาจอดหน้าบ้าน อย่างแรกคือ เราต้องดูก่อนว่าเราผิดอะไรบ้างที่สำคัญ ต้องอ่านในวันที่หัวใจแข็งแรงด้วยนะ ถ้าเกิดดราม่ามาแล้วเราอ่อนแอ อย่าเพิ่งไปจับมัน อย่าไปจับอะไรร้อนๆ ในขณะที่เรายังไม่พร้อม เราอาจจะดาวน์ไปเลยนึกออกใช่มั้ยคะโอเคเราเป็นหมอ ฉะนั้น เวลาเรามี 24 ชั่วโมง เราควรจะใช้มันช่วยเหลือคน แล้วไปต่อเรื่องที่เรามีประโยชน์ที่สุดให้กับสังคม แค่นั้นเองคะแล้วเราจะกลายเป็น To be a better man คือ คนที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน พรุ่งนี้ก็จะดีกว่าวันนี้ วันนี้ก็จะดีกว่าเมื่อวาน แล้วมันจะขับเคลื่อนสังคมไปในทางบวกคิดทบทวนหลังจากที่มีรถทัวร์คันใหญ่มากมาจอดเต็มทวิตเตอร์หน้าบ้าน เลยปิดการรับรู้ทุกอย่าง ถ้ารู้สึกดาวน์มากๆ ลองปิดก่อน แล้วคุยกับตัวเอง หาจุดยืน แล้วค่อยไปต่อ หยุดเพื่อที่จะไป ดีกว่าดั้นด้นรีบไปแล้วเหนื่อยไม่ไหวค่ะ