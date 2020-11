รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

“อ่าวเบงกอล แรงบันดาลใจสู่ความยั่งยืน”

นอกจากนั้นภูมิภาคอ่าวเบงกอลเป็นโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะได้รับเกียรติอีกครั้งในการเป็นประธานและเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำดังนั้น เราควรศึกษาและเข้าใจสมาชิกในกลุ่มผ่านการเชื่อมโยงในระดับประชาชน (People to People Connectivity)ทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวการศึกษา และความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งทำให้เข้าถึงกลุ่มสมาชิกประเทศบิมสเทคอย่างลึกซึ้งรวมถึงเรื่องของการเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุมชน วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ไปจนถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น อาหาร อาทิ ข้าว ปลา กะปิ ชา ที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยในการเสริมสร้างทัศนคติที่เอื้อต่อความร่วมมือ ผ่านสายสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงในระดับประชาชนเพราะกลุ่มประเทศเหล่านี้มีเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ระยะทางไม่ไกลจากประเทศไทยประเทศไทยเป็น 1 ในสมาชิกกลุ่มประเทศสมาชิกบิมสเทคซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “(Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) มานานกว่า 23 ปี และมีประเทศสมาชิกอีก 6 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ อินเดีย เมียนมาร์ ศรีลังกา เนปาล และภูฏานถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง (Emerging Economies) ซึ่งธนาคารโลกกล่าวถึงศักยภาพร่วมกันในการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และกลุ่มประเทศบิมสเทคได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากปัจจัยภายนอกจากการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศน้อยมาก เนื่องจากประเทศเหล่านี้พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีมูลค่า GDP รวมกันสูงถึง 3.620 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561) ตลาดของประชากรขนาด 1.5 พันล้านคน ที่มีความหลากหลายทั้งในระดับฝีมือแรงงาน ประสบการณ์ และองค์ความรู้มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 2 ดิจิต ผู้ประกอบการประเทศไทยสามารถแสวงหาโอกาสขยายการค้าและการลงทุนได้ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจสมาชิกกลุ่มประเทศในบิมสเทคในแง่มุมการเชื่อมโยงระดับประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย