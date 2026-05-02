อินโดฯ ให้สวนสัตว์ญี่ปุ่นยืม "มังกรโคโมโด" 1 คู๋ เป็นเวลา 5 ปี

เอเอฟพี/เจแปน ไทมส์ - อินโดนีเซียเตรียมให้สวนสัตว์ในญี่ปุ่นยืมมังกรโคโมโด (Komodo dragon) ซึ่งถือเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จำนวนหนึ่งคู่เพื่อการผสมพันธุ์ ภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ระหว่างสวนสัตว์ของทั้งสองประเทศ โดยเน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์ด้านการอนุรักษ์เป็นสำคัญ
ข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปีและสามารถต่ออายุได้ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุ่มสิทธิสัตว์ (PETA) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่าในทางกลับกัน สวนสัตว์สุราบายาของอินโดนีเซียจะได้รับแพนด้าแดงหนึ่งคู่ ยีราฟหนึ่งคู่ เต่ายักษ์อัลดาบราสี่ตัว และลิงกังญี่ปุ่นตัวเมียสองตัว จากสวนสัตว์ iZoo ในเมืองคาวาซุ จังหวัดชิซูโอกะเป็นการแลกเปลี่ยน
"นี่ไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนสัตว์ แต่นี่คือสะพานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศของเรา คือญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย" นายสึโยชิ ชิราวะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ iZoo กล่าวในพิธีลงนาม
ด้าน กระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียระบุในแถลงการณ์เมื่อต้นเดือนนี้ว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ "การอนุรักษ์ในระยะยาว" และระบุว่าด้วยการอนุรักษ์มังกรโคโมโดในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติยังคงเป็น "ลำดับความสำคัญหลัก"
"ผ่านความร่วมมือนี้ เราหวังว่าจะมีชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวเดินทางมาอินโดนีเซียมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุทยานแห่งชาติโคโมโด... เพื่อชมมังกรโคโมโดในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของพวกมัน" นายอาหมัด มุนาวีร์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ของอินโดนีเซียกล่าวในงานเมื่อวันพุธ
ภายใต้กฎระเบียบของอนุสัญญา CITES ที่ควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ในลักษณะนี้ได้รับอนุญาตสำหรับโครงการขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า
สวนสัตว์ในเมืองสุราบายา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซีย และตั้งอยู่ห่างจากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของมังกรโคโมโดกว่า 700 กิโลเมตร ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์มังกรโคโมโดหลายสิบตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภายใต้สภาวะที่จำลองมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพวกมัน โดยในธรรมชาติ กิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ชนิดนี้ พบได้เฉพาะในอุทยานแห่งชาติโคโมโดซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และบนเกาะฟลอเรสที่อยู่ใกล้เคียงเท่านั้น
ทั้งนี้ จากข้อมูลจากสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประชากรมังกรโคโมโดทั่วโลกมีประมาณ 3,458 ตัว (ทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อน) จากการสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2562
สำหรับ มังกรโคโมโดเมื่อเติบโตเต็มที่อาจมีความยาวถึง 3 เมตร และมีน้ำหนักได้ถึง 90 กิโลกรัม โดยสัตว์อนุรักษ์ชนิดนี้กำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำลายถิ่นที่อยู่ของพวกมัน โดยในบางพื้นที่ พวกมันสูญเสียเหยื่อตามธรรมชาติให้กับนักล่าที่เป็นมนุษย์ และบางครั้งพวกมันก็ตายจากการเผชิญหน้ากับมนุษย์เนื่องจากปัญหาการล่าสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ยังมีมังกรโคโมโดบางส่วนที่ถูกจับและลักลอบค้าขายอย่างผิดกฎหมายให้กับสวนสัตว์หรือเพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง
ในอดีตเคยมีการส่งมอบมังกรโคโมโดไปยังสวนสัตว์ในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วหลายครั้ง รวมถึงในลอนดอนและสิงคโปร์ ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียและญี่ปุ่นได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อเปิดทางให้การแลกเปลี่ยนสัตว์กับญี่ปุ่นในครั้งนี้สามารถเกิดขึ้นได้