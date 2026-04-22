สลด พนักงานหญิงสวนสนุกโตเกียวโดม ถูกเครื่องเล่นหนีบเสียชีวิต

สลด พนักงานสาววัย 24 ปี ถูกเครื่องเล่นในสวนสนุกดังกรุงโตเกียวหนีบร่างขณะตรวจสอบอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือ แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ไหว เสียชีวิตอย่างน่าเศร้า
โตเกียว (22 เม.ย.) - ตำรวจกล่าวว่า พนักงานหญิงคนหนึ่งที่กำลังตรวจสอบอุปกรณ์ในสวนสนุกแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคาร ติดอยู่ในอุปกรณ์นานประมาณห้าชั่วโมงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
อุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ 11:50 น. ที่สวนสนุกโตเกียวโดมซิตี้ ในเขตบุนเคียว เมื่อฮินะ คามิมูระ พนักงานวัย 24 ปีของบริษัทโตเกียวโดม คอร์ป กำลังทำงานอยู่ที่เครื่องเล่น "บอลลูนลมร้อน"
เครื่องเล่นดังกล่าวมีที่นั่ง 12 ที่เรียงเป็นวงกลม และสูงขึ้นไปประมาณ 10 เมตร ขณะหมุนรอบเสาหลักตรงกลาง ตามข้อมูลจากตำรวจท้องที่และผู้ประกอบการ หญิงคนดังกล่าวอยู่บนบันไดใกล้เสาและติดอยู่ระหว่างที่นั่งที่กำลังเลื่อนลงมากับเสา
เธอได้รับการช่วยเหลือเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. หลังติดอยู่นาน 5 ชั่วโมง และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ได้ประกาศว่าเธอเสียชีวิตแล้ว ตำรวจกล่าว
สวนสนุกปิดให้บริการในวันนั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว