ครั้งแรกในรอบ 4 ปี! กองเรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษเทียบท่าญี่ปุ่น

เกียวโดนิวส์ (13 ส.ค.) กองเรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษเทียบท่าญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ 4 ปี เสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง เรือ Prince of Wales จอดที่โยโกสุกะ ร่วมกับเรือรบนอร์เวย์ แสดงแสนยานุภาพในอินโด-แปซิฟิก
เรือบรรทุกเครื่องบิน Prince of Wales เทียบท่าที่ฐานทัพเรือสหรัฐฯ ในโยโกสุกะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียว ขณะที่เรือพิฆาต Dauntless และเรือฟริเกต Roald Amundsen ของนอร์เวย์จอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้เคียง
กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่า เรือสามลำจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีหมายเลข 25 มีกำหนดประจำการในญี่ปุ่นจนถึงวันที่ 2 กันยายน นับเป็นการเยือนทางทะเลครั้งที่สองของอังกฤษ หลังจากที่ญี่ปุ่นเคยต้อนรับกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีในปี 2564 นำโดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
มีพิธีต้อนรับ ณ ฐานทัพอากาศญี่ปุ่น (MSDF) โดย จูเลีย ลองบัตทอม เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำญี่ปุ่น กล่าวว่า "เรารู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อการต้อนรับและความมุ่งมั่นร่วมกันของทุกท่านในการสร้างอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง"
โทโมฮิโกะ มาโดโนะ หัวหน้าเขตโยโกซูกะของ MSDF กล่าวว่า เขาเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่น อังกฤษ และนอร์เวย์จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจาก "สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่คล้ายคลึงกัน"
กระทรวงฯ กล่าว่า เจ้าชายแห่งเวลส์จะเสด็จฯ เยือนโตเกียวในวันที่ 28 สิงหาคม และประทับอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่ 2 กันยายน ขณะที่เรือโรอัลด์ อะมุนด์เซน จะประทับอยู่ที่กรุงโตเกียวเป็นเวลาสี่วัน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม
ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรได้เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีข้อตกลงการเข้าถึงแบบทวิภาคีซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนสำหรับกองกำลังของทั้งสองประเทศในการฝึกซ้อมรบร่วมและปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติ
พันธมิตรทั้งสองของสหรัฐฯ ยังได้ดำเนินโครงการร่วมไตรภาคีกับอิตาลีเพื่อพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ภายในปี 2578
ในความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล (MSDF) ระบุเมื่อวันอังคารว่า เครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35B ของอังกฤษจากเจ้าชายแห่งเวลส์ พร้อมด้วยเครื่องบินขับไล่ F-35B ของสหรัฐฯ ได้ลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน Kaga ของญี่ปุ่นในระหว่างการฝึกซ้อมพหุภาคีในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก
ญี่ปุ่นกำลังปรับปรุงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์สองลำ รวมถึง Kaga เพื่อใช้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินโดยพฤตินัยในอนาคต โดยเพิ่มการเคลือบดาดฟ้าเรือที่ทนความร้อนและการปรับปรุงอื่นๆ