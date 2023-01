“เรียนรู้สิ่งใหม่” วิธีใช้ชีวิตให้สนุกของคนวัยทำงานในญี่ปุ่น

เธอเคยใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงโตเกียวนานกว่า 5 ปี ปัจจุบันติดตามสามีไปทำงาน ณ สหรัฐอเมริกา ติดตามคอลัมน์

นักวิชาการคนหนึ่งมองว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยรู้สึกว่ายุคสมัยเปลี่ยน เขาเล่าว่าไม่ค่อยเจอวัยรุ่นคนไหนที่คิดว่างานที่ปัจจุบันมีอาจไม่มีแล้วในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้ง ๆ ที่ระบบอัตโนมัติกับเอไอกำลังทำให้งานหลายอย่างหายไป แต่เด็กวัยรุ่นก็ยังคิดว่าจะเลือกงานที่ทำได้ตลอดชีวิตเพราะพ่อแม่ก็ทำงานมาแบบนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากการที่เศรษฐกิจแน่นิ่งตลอด คนที่เกิดหรือโตมาช่วงนั้นจึงรู้สึกเนือย ๆ และไม่ค่อยมองอะไรไกลไปจากจุดที่ยืนอยู่ เพราะไม่รู้สึกว่าจะมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาญี่ปุ่นใช้ระบบจ้างงานตลอดชีพ ไม่มีการไล่ออก เงินเดือนไม่ขึ้น เลื่อนตำแหน่งตามอายุงาน มีชั่วโมงทำงานยาวนาน สิ่งเหล่านี้ทำให้คนที่ขวนขวายศึกษาทักษะใหม่ ๆ ด้วยตัวเองมีน้อย เพราะคิดว่าไม่ได้ช่วยให้เงินเดือนขึ้นหรือได้เลื่อนตำแหน่ง และปกติก็ยุ่งจนไม่มีแก่ใจจะหาความรู้เพิ่ม แต่ว่าเดี๋ยวนี้ระบบจ้างงานตลอดชีพลดลง ชีวิตการงานจึงไม่มั่นคงอย่างแต่ก่อน คนทำงานจึงควรยิ่งต้องขวนขวายเพื่อให้ปรับตัวในตลาดแรงงานได้แม้กระนั้นการศึกษาหลายชิ้นก็พบว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่คนวัยผู้ใหญ่ศึกษาสิ่งใหม่น้อยมาก และเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม OECD ด้วยกันแล้ว การศึกษาในวัยผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นยังตรงกับความต้องการในตลาดแรงงานน้อยที่สุด และผลที่ได้รับจากการศึกษาอบรมก็เป็นรองที่โหล่อีกด้วยจากรายงานของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2559 ยังพบว่า คนวัยทำงานศึกษาหาความรู้เฉลี่ยเพียงวันละ 6 นาทีเท่านั้น ในขณะเดียวกันการสำรวจของสถาบันวิจัย Recruit Works พ.ศ. 2561 ก็พบว่าพนักงานบริษัทที่สนใจอ่านหนังสือหรือไปเรียนเสริมอื่น ๆ ด้วยตัวเองมีประมาณ 33% แสดงว่าพนักงานบริษัทที่ไม่สนใจจะศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตัวเองมีมากถึงเกือบ 70% เลยทีเดียวยุคนี้การศึกษาสิ่งใหม่อยู่เสมอทวีความสำคัญขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ ประเภทของงานและเนื้อหางานจึงเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้คนวัยทำงานจำต้องลงทุนเสริมทักษะให้ตัวเอง เผื่อว่างานที่ทำอยู่มีความเปลี่ยนแปลง หรืออาจต้องย้ายไปทำอาชีพอื่นแทนแม้ว่าสมัยนี้งานหลายอย่างอาจหายไป แต่งานใหม่หลายอย่างก็เกิดขึ้นแทนด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงหมดยุคที่คิดว่าความรู้หรือทักษะเดิม ๆ จะใช้ได้ตลอดชีวิตแล้ว หากคนไหนไม่หาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่ม มูลค่าทางการตลาดของตัวเองก็ไม่เพิ่มขึ้น โอกาสก้าวหน้าหรือทางเลือกในอาชีพก็จะน้อยกว่าคนอื่น อีกทั้งยังอาจต้องจมปลักอยู่กับงานเดิม ๆ ที่ไม่อยากทำไปเรื่อย ๆ ด้วยความรู้หรือทักษะบางอย่างอาจใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว หรืออาจสร้างรายได้เสริม หรือทำเป็นฟรีแลนซ์ได้ หากจู่ ๆ เกิดบริษัทที่เราทำงานอยู่เจ๊งหรือเอไอทำให้ตำแหน่งงานเราหายไป เราก็ยังสามารถเอาทักษะที่ตัวเองขวนขวายเรียนรู้เพิ่มมาสร้างรายได้ ความรู้หรือทักษะที่ว่านี้อาจเป็นได้หลายอย่าง เช่น โปรแกรมมิ่ง ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการตลาด เป็นต้นมีบทความหนึ่งกล่าวว่า เป็นเรื่องน่าเสียดายหากจะคิดว่าตัวเองไม่มีความจำเป็นต้องรู้ภาษาต่างประเทศ เพราะเป็นการปิดโอกาสตัวเอง และถ้าให้เทียบระหว่างพนักงานที่พูดภาษาต่างประเทศได้กับพนักงานที่พูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ คนแรกจะมีความโดดเด่นกว่ามาก และมีโอกาสได้รับการเสนองานใหม่ ๆ มากกว่าด้วยอันนี้ฉันก็เคยเห็นตัวอย่างเหมือนกันค่ะ มีพนักงานบริษัทญี่ปุ่นคนหนึ่งใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง ในขณะที่คนอื่นพูดไม่ค่อยได้ เขาจึงได้รับมอบหมายให้เป็นล่ามบ่อย ๆ เวลามีผู้ใหญ่จากสาขาในต่างประเทศมาเยือน ต่อมาผู้ใหญ่คนหนึ่งชอบพอและเห็นแววในตัวเขา จึงเสนอตำแหน่งงานที่ดีกว่าในต่างประเทศให้ ปัจจุบันเขาสนุกกับการทำงานมากขึ้น แล้วก็ยังไม่หยุดแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วย ทั้งยังคอยติดตามข่าวสารแบบก้าวทันโลกเสมอ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาได้เปรียบ และเห็นโอกาสดี ๆ อีกมากอยู่รอบตัวในบทความข้างต้นสรุปไว้ว่า การหาความรู้และทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอจะทำให้สนุกกับชีวิตการงาน มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับงานที่น้อยคนจะได้ทำ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และยังอาจได้เปลี่ยนไปทำงานในสาขาที่ชอบมากกว่าด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีแต่ทักษะที่ได้จากการทำตามคู่มือของบริษัท ก็จะไม่มีประโยชน์ เพราะใคร ๆ ก็ทำตามคู่มือได้ จะหาคนมาทำแทนเมื่อไหร่ก็ได้ เงินเดือนจึงไม่สูงอาจารย์ไซโต ทากาชิ นักการศึกษาชื่อดังของญี่ปุ่นกล่าวว่า การเรียนคือการเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเอง และการเรียนรู้สิ่งใหม่ก็ช่วยพัฒนาสมองกับความสามารถในการคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยุคนี้การอ่านหนังสือสำคัญก็ต่อสุขภาพสมองมาก จากการศึกษาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเยลพบว่า เมื่อให้คนที่อ่านหนังสือประมาณ 3.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำแบบประเมินภาวะสมองเสื่อม พวกเขาทำคะแนนได้สูงกว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือเลย (คะแนนสูงคือเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมน้อยกว่า)นอกจากนี้ ผลการวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Lifelong Education ยังกล่าวว่าผู้ใหญ่ที่เรียนรู้สิ่งใหม่จะมีสุขภาพจิตดีขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการวิจัยหลายชิ้นที่พบว่าการศึกษาที่นำไปสู่การสร้างรายได้จะเพิ่มระดับความสุข แต่ระยะหลังมาพบว่าการศึกษาที่ไม่เกี่ยวกับรายได้ก็เพิ่มระดับความสุขได้ด้วยเช่นกันเมื่อทำได้ในสิ่งที่เคยทำไม่ได้ รู้ในสิ่งที่เคยไม่รู้ ความดีใจกับความสำเร็จย่อมเกิดขึ้น การเติบโตนี้ยังเสริมสร้างความมั่นใจ และช่วยคลายเครียดด้วยจากการที่ใจจดจ่อในสิ่งที่ชอบ สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งนักวิชาการด้านสมองท่านหนึ่งอธิบายว่า เวลาทำอะไรสำเร็จ สมองจะหลั่งสารโดปามีนออกมา ทำให้เกิดแรงขับให้อยากท้าทายเป้าหมายใหม่อยู่เรื่อย ๆอลัน ลาเกียน ผู้เขียนหนังสือ เวลาของกู หรือ How to Get Control of Your Time and Your Life บอกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวลา แต่เราบริหารเวลาไม่เป็นเองต่างหาก เขาแนะให้ตอบคำถามเหล่านี้ลงในกระดาษ 1) เป้าหมายชีวิต 2) อยากใช้ชีวิตใน 3 ปีนี้อย่างไร 3) ถ้าอยู่ได้แค่อีก 6 เดือนจะทำอะไรบ้าง หากเขียนออกมาแล้วคำตอบของ 3 ข้อนี้ไปกันคนละทาง ก็ให้ทบทวนใหม่ว่าต้องการอะไรแน่ในชีวิต แล้วเขียนใหม่ ไม่อย่างนั้นจะบริหารเวลาไม่ได้จริงจากนั้นให้ระบุสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุแต่ละเป้าหมาย จัดอันดับความสำคัญก่อนหลัง แล้วเอาไปทำทุกวัน โดยให้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดของแต่ละวันก่อน ห้ามทำสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าหรือง่ายกว่าก่อน แล้วเราจะเข้าใกล้เป้าหมายได้เร็วขึ้นสมัยฉันเรียนมหาวิทยาลัย ไม่รู้ทำไมอาจารย์ชอบให้ทำรายงานภาษาอังกฤษยาว ๆ ก่อนสอบไล่ เคยโดนโหดสุดก็สามรายงานพร้อมกัน โชคดีที่ฉันเจอหนังสือเล่มนี้ ทำให้เวลาที่ฉันเคยคิดว่า “มีไม่พอ” งอกขึ้นมาจากตรงนั้นตรงนี้ กระทั่งเวลาแค่ 5 นาที เช่น ตอนอาบน้ำ แต่งตัว เข้าแถวรอซื้ออาหาร ก็ยังใช้ทำสิ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ได้เลยฉันเคยจดศัพท์ญี่ปุ่นที่ต้องจำไว้สอบลงบนกระดาษ โดยเขียนตัวใหญ่ ๆ ให้เห็นง่าย แล้วแปะตามที่ต่าง ๆ ในบ้าน เช่น ในห้องอาบน้ำ กระจกอ่างล่างหน้า ประตูตู้เสื้อผ้า ทำให้ระหว่างอาบน้ำแปรงฟันหรือแต่งตัวก็สามารถท่องศัพท์ไปด้วยได้ หรือตอนสระผมแล้วใส่ทรีทเมนต์ซึ่งต้องรอ 5-10 นาที ฉันก็เช็ดมือให้แห้งแล้วยืนอ่านหนังสือที่อยากอ่านระหว่างรอ เวลาอยู่บนรถเมล์ช่วงรถติดก็อ่านหนังสือได้หลายหน้า หรือท่องไวยากรณ์ญี่ปุ่นที่จดสรุปไว้พอทำแบบนี้ไปทีละเล็กละน้อยทุกวัน ฉันก็บรรลุหลายเป้าหมาย เช่น จำศัพท์และไวยากรณ์ญี่ปุ่นได้ครบถ้วน อ่านหนังสือที่อยากอ่านจบ และทำรายงานเสร็จทัน การรู้วิธีบริหารเวลาทำให้ฉันทำอะไรได้มากขึ้น สนุกมากขึ้น และมีเวลาเหลือมากขึ้นด้วย ฉันเอาวิธีนี้ไปใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวตลอดมา มีประโยชน์มากทีเดียวอลัน ลาเกียน บอกว่ายิ่งยุ่งแค่ไหนก็ยิ่งต้องทำรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” ทุกวัน เพราะช่วยให้เราวางแผนใช้เวลาได้ดี และเห็นภาพด้วยว่าเราเข้าใกล้หรือถอยห่างเป้าหมายของเราแค่ไหนแล้วบางคนอาจจะคิดว่าอายุมากแล้ว เรียนสิ่งใหม่ไปก็คงจำไม่ได้หรือไม่รู้จะเรียนไปทำไม ถ้างั้นก็อยากให้ลองดูคุณยายวาคามิยะ มาซาโกะค่ะ เธอศึกษาวิธีใช้คอมพิวเตอร์เองจนสร้างแอปพลิเคชันได้ ซีอีโอของบริษัทแอปเปิลทึ่งมาก เลยเชิญเธอมาร่วมการประชุมนักพัฒนาระดับโลก เขียนเรื่องนี้แล้ว ฉันก็เลยยืมหนังสือใหม่ ๆ จากห้องสมุดมาอ่านบ้าง หัดจำภาษาต่างประเทศใหม่ ๆ และเรียนรู้เรื่องการลงสีน้ำ เผื่อจะได้เปิดโลกทัศน์และบริหารสมองบ้างค่ะ นอกจากได้ประโยชน์ในปัจจุบันหลายอย่างแล้ว ยังอาจมีประโยชน์อะไรบ้างในอนาคตด้วยก็ได้แล้ววันนี้เพื่อนผู้อ่านกำลังเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ บ้างคะ.