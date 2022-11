อัยการญี่ปุ่น บุกค้น 3 เอเจนซีรายใหญ่ หลังพบเอี่ยวโกงการประมูลโอลิมปิก

การค้นหาล่าสุด มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากบุกค้นบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่รายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ ซึ่งรวมถึง โตคิว เอเจนซี (Tokyu Agency Inc.) และบริษัทผลิตงานอีเวนต์อีก 2 แห่ง ที่ถูกดำเนินการเนื่องจากการสืบสวนโยงเกี่ยวข้องกับโอลิมปิกโตเกียวและพาราลิมปิก ได้ขยายตัวจากข้อกล่าวหาอื้อฉาวการรับเงินสินบนจากห้าบริษัท ของอดีตผู้บริหารคณะกรรมการจัดงาน ฮารูยูกิ ทากาฮาชิ รวมจำนวน 200 ล้านเยนเมื่อวันศุกร์ อัยการและคณะกรรมาธิการการค้าเป็นธรรม ของญี่ปุ่นบุกค้นบริษัทโฆษณาชั้นนำของญี่ปุ่น เดนท์สุ (Dentsu Inc.) และสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกโตเกียวและบริษัทผลิตงานอีเว้นท์ เซเรสโพ (Cerespo Co.) ตามหลังเอเจนซี่โฆษณาที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ เอดีเค (ADK Holdings Inc.) ซึ่งหน่วยงานเฝ้าระวังฯ รายงานว่าได้เข้าร่วมในการโกงการเสนอราคาการค้นบริษัท ฮากุโฮโดะ เอเจนซีอันดับ 2 รองจาก เดนท์สุ หมายความว่าบริษัทโฆษณาชั้นนำ 3 อันดับแรกของญี่ปุ่นกำลังถูกสอบสวน ส่วนผู้ผลิตงานอีเวนต์ 2 รายที่ค้นหาในวันเดียวกัน ได้แก่ Same Two Inc. และ ฟูจิ ครีเอทีฟ (Fuji Creative Corp.) ซึ่งมีฐานอยู่ในโตเกียวมีการกล่าวหาว่าการประมูลแบบเปิด 26 รายการที่จัดขึ้นในปี 2018 สำหรับสิทธิ์ในการวางแผนกิจกรรมฯ 56 รายการนั้นมีการโกง โดยมูลค่าของสัญญารวมกว่า 500 ล้านเยน ซึ่งมอบให้บริษัท 9 แห่ง และกำลังอยู่ระหว่างสอบสวนหาหลักฐาน 6 แห่งตัวเลขจากรัฐบาลกรุงโตเกียวเผย มูลค่ารวมของสัญญาทั้งหมดที่ลงนามกับบริษัททั้ง 9 แห่งสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านเยนเป็นอย่างน้อย อัยการกำลังตรวจสอบความเป็นไปได้เพิ่มเติมของการสมรู้ร่วมคิดในการตกลงทำสัญญาเป็นจำนวนเงินมหาศาลด้าน ฮากุโฮโดะ, โตคิว เอเจนซี และฟูจิ ครีเอทีฟ ระบุว่าพวกเขาจะให้ความร่วมมือการสอบสวนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานได้จัดทำรายชื่อเอเจนซี่โฆษณาและบริษัทจัดงาน โดยจัดหมวดหมู่ตามกิจกรรมในกีฬาแต่ละประเภท พบว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทที่เข้าประมูลแบบเปิด 26 ราย มีเพียงบริษัทเดียวที่เสนอราคา แหล่งข่าวกล่าว