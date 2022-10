นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าญี่ปุ่นหลังยกเลิกข้อจำกัดโควิด-19

“เราได้รับข่าวว่าในที่สุดเราก็สามารถมาได้ เรามีความสุขมากจริงๆ” นาดีน แล็คมันน์ ชาวเยอรมันซึ่งอยู่ท่ามกลางกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงสนามบินฮาเนดะของโตเกียวกล่าวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น คาดว่านักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมนี้กว่า 5 ล้านล้านเยน ให้กับเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกหลังยกเลิกขีดจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 50,000 คนต่อวัน สายการบินได้เพิ่มเที่ยวบินเพื่อตอบสนองต่อการเปิดพรมแดนใหม่อย่างเต็มรูปแบบ การเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่ากลับมาอีกครั้งสำหรับการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจระยะสั้นจากผู้คนกว่า 60 ประเทศเดวิด บีลล์ ช่างภาพจากลอสแองเจลิส ซึ่งเคยไปญี่ปุ่นมาแล้ว 12 ครั้ง ได้จองเที่ยวบินไว้แล้ว โดยมีแผนจะไปฟุกุอิ เกียวโต โอซาก้า และโตเกียว ครั้งสุดท้ายที่เขาไปญี่ปุ่นคือในเดือนตุลาคม 2019 แต่หลังจากนั้นก็เป็นทุกวันที่คนอเมริกันตั้งตารอที่จะมา เช่น การทานทงคัตสึหมูชุบแป้งทอดยอดนิยมของญี่ปุ่น“แม้จะฟังดูซ้ำซาก แต่การได้กลับมาที่ญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้คือสิ่งที่ผมตั้งตารอมากที่สุด แน่นอนว่ารวมถึงหวังว่าจะได้พบปะผู้คนใหม่ๆ กินอาหารที่ผมพลาดไป เช่น ทงคัตสึอร่อยๆ ได้อยู่ในธรรมชาติในช่วงเวลานั้นของปี รวมทั้งการนั่งรถไฟ” เขากล่าวสำหรับเคล็ดลับอื่นๆ ในการวางแผนการเดินทาง เขาแนะนำให้ซื้อ Japan Rail Pass และ Suica หรือบัตรเติมเงินอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ชำระเงินด้วยเงินสดเพื่อการเดินทางที่สะดวกง่ายดายนักท่องเที่ยวประมาณ 32 ล้านคนไปเยือนญี่ปุ่นในปี 2019 ก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 ปีนี้หลายๆ คนจะมีกำลังการใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และสกุลเงินอื่นๆข้อจำกัดเดียวที่เหลือสำหรับการเข้าประเทศญี่ปุ่น คือคุณต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนด้วยบูสเตอร์หนึ่งเข็ม หรือมีการทดสอบ PCR เชิงลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ผู้เข้าประเทศเกือบทั้งหมดมาจากสหรัฐอเมริกา ส่วนอื่นๆ ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ต้องกักกันในเดือนสิงหาคม ในช่วงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งล่าสุดในญี่ปุ่น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศต่อวันสูงถึง 200,000 คน ถึงตอนนี้ทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตได้ลดน้อยลง สัปดาห์ที่แล้ว เสียชีวิตรายวันเฉลี่ยแปดคนทั่วประเทศ รัฐบาลได้ให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงทางการแพทย์ได้รับการฉีดวัคซีนผู้เข้าประเทศอาจต้องปรับตัวให้เข้ากับหน้ากาก ซึ่งคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่สวมใส่ทุกที่นอกบ้าน ร้านค้าและร้านอาหารหลายแห่งต้องการให้ลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือ สถานประกอบการบางแห่งยังคงปิดเร็วหรือปิดกิจการไปแล้วแต่การจองจากต่างประเทศกับ All Nippon Airways Co. หรือ ANA สายการบินสัญชาติญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่การจองเที่ยวบินออกจากญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแอร์แคนาดากล่าวว่ายอดจองสำหรับการเดินทางไปญี่ปุ่นของแคนาดาเพิ่มขึ้น 51 เปอร์เซ็นต์ในเดือนนี้เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ขณะที่จำนวนนักเดินทางจากญี่ปุ่นไปยังแคนาดาเพิ่มขึ้น 16% ในช่วงเวลาเดียวกันFitch Ratings คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะเติบโตที่ร้อยละ 1.7 ต่อปีในปีนี้ และ 1.3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2023 โดยได้รับแรงหนุนจากสินเชื่อที่ผ่อนคลาย การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมบริการ และการแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มการผลิตและการส่งออกเมื่อความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ คนญี่ปุ่นจึงเดินทางมากขึ้นด้วย โดยได้รับประโยชน์จากส่วนลดจากสายการบิน รถไฟหัวกระสุน รีสอร์ท “ออนเซ็น” บ่อน้ำพุร้อน และโรงแรม เพื่อเป็นการเริ่มต้นฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ตั้งแต่ลานสกีทางตอนเหนือของฮอกไกโดไปจนถึงชายหาดกึ่งเขตร้อนของหมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเพลิดเพลินกับทุกแห่งหนในญี่ปุ่นภูเขามีสีสันสดใสด้วยใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง อากาศกำลังปานกลาง ไม่หนาวจัด ร้อนหรือชื้น อาหารทะเล องุ่น เกาลัด และอาหารเลิศรสอื่นๆ มีความสดและอุดมสมบูรณ์“ตอนนี้เราทุกคนพร้อมที่จะต้อนรับผู้คนจากต่างประเทศ” ซูโสะ อิมาดะ ผู้จัดการทั่วไปของ Japan Sake and Shochu Information Center กล่าวงานของเขาคือส่งเสริมไวน์ข้าวสาเกและเหล้าโชจูที่ทำจากข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่งหรือผักอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ“ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดในการเพลิดเพลินกับอาหารญี่ปุ่นด้วยสาเกและโชชู” เขากล่าว