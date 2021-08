ทูตไทยประจำญี่ปุ่นส่งจดหมายแจงสื่อดัง "ไทยไม่ได้ยอมจำนนโควิด"

“ประวัติศาสตร์การรัฐประหารอันยาวนานของประเทศไทยสร้างการถกเถียงในช่วงเวลาอันตราย” Thailand's long history of coups stirs debate in time of danger

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นิเกอิ ตอบโต้บทความที่ใช้ว่าชื่อผู้เขียนคือ Marwaan Macan-Markar เผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม โดยอ้างว่า บทความดังกล่าวสื่อความผิดพลาดเกี่ยวกับประเทศไทยเอกอัครราชทูตไทยระบุว่า เนื้อหาบทความที่ระบุว่า “มีศพเกลื่อนเมืองหลวง” ไม่เป็นความจริง ไม่เคยมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น ถึงแม้ไทยจะเป็นหนึ่งใน 130 ประเทศที่ระบบสาธารณสุขเผชิญความตึงเครียดจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา แต่ประเทศไทยไม่ได้ยอมจำนวนต่อโรคระบาดหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุข ถึงแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ของไทยจะเพิ่มสูงขึ้นในการระบาดระลอกล่าสุด แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกรัฐบาลไทยยังคงมุ่งมั่นในโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชน โดยเน้นความสำคัญสูงสุดไปที่ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ โดยมีการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 17.6 ล้านโดสตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา แม้ว่าทั่วโลกจะประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีน รวมถึงปัญหาการกระจายวัคซีนอย่างไม่เท่าเทียมระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กับประเทศกำลังพัฒนาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ยังระบุในบทความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เหนือการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ตามบทบาทของกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม การที่พระองค์ทรงอยู่เหนือการเมืองนั้น ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่สามารถข้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความทุกข์ยากจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รถตรวจชีวนิรภัยสำหรับออกตรวจหาผู้ติดเชื้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส นอกจากนี้ พระองค์ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นพระราชกุศล เช่น สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กที่พ่อแม่เจ็บป่วยจากโรคโควิด-19เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ชี้แจงถึงสถานการณ์การเมืองของไทย โดยระบุว่า เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยของไทยเองก็มีข้อบกพร่องและจุดเริ่มต้นที่ผิดพลาด ซึ่งรวมถึงการทำรัฐประหาร แต่ประชาชนชาวไทยยังคงรักษาจุดยืนอย่างแน่วแน่บนเส้นทางประชาธิปไตย โดยมีการปรับปรุงระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทยยังได้รับการรับรองจากการทำประชามติทั่วประเทศกองทัพไทยได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างสมควรแก่บุคคลที่สร้างสถานการณ์ยุยงปลุกปั่น บุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับการทำรัฐประหาร ซึ่งสร้างความสับสนให้แก่สาธารณชน การกระทำที่ละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนมีขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงที่ความสนใจสาธารณชนควรอยู่ที่การต่อสู้กับโรคระบาด มากกว่าจะตกเป็นเหยื่อของการแพร่ข่าวเท็จทูตไทยประจำญี่ปุ่นระบุว่า การสร้างข้อมูลเท็จด้วยการเลือกใช้ประวัติศาสตร์และความจริงเพียงบางส่วน ก็เหมือนลัทธิสร้างกระแสนิยมด้วยการบิดเบือนให้เร้าใจ.เรื่องจาก Thailand says it has not succumbed to COVID-19