โดราเอมอน ตอน “โนบิตะแต่งงาน” ฮิตทั่วญี่ปุ่น (ชมคลิป)

ถึงโนบิตะ

เรียนไม่เก่งก็ไม่เป็นไร วิ่งช้าก็ไม่เป็นไร ไม่ค่อยเข้มแข็งก็ไม่เป็นไร เธอเป็นตัวของเธอแบบนี้ก็ดีแล้ว



คนเราต่างหวังที่จะมีความสุข และเป็นทุกข์เมื่อไม่สมหวัง



ขอให้เธอเป็นคนที่จิตใจดีเช่นนี้ บางทีสำหรับคนเราแล้วนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด



คนอย่างเธอที่เล่นกีฬาไม่เก่ง ไม่หลักแหลม แต่ฉันชอบที่สุดที่เธอเป็นคนที่จิตใจดีเช่นนี้



ดังนั้นโปรดอย่าหนีจากฉันไป ขอให้กลับมา ไม่เป็นไร



หากฉันได้อยู่กับเธอ ฉันจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกอย่างแน่นอน



โนบิ ชิซูกะ

“โดราเอมอน STAND BY ME 2” เข้าฉายในญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน และได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม เนื่องจากเป็นเรื่องราวของพิธีวิวาห์ระหว่างโนบิตะและชิซูกะ ซึ่งผู้ชมต่างรอคอยมานานแต่กว่าที่ความผูกพันของทั้งคู่ที่มีมาตั้งแต่วัยเยาว์จะลงเอยกันอย่างมีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโนบิตะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับชิซูกะ เรียนไม่เก่ง กีฬาไม่เด่น ไม่มีอะไรดีสักอย่าง คงไม่สามารถให้ความสุขกับชิซูกะได้ โนบิตะจึงตัดสินใจหนีออกจากพิธีสมรส พร้อมบอกให้ซิซูกะหาคนอื่นที่ทำให้มีความสุขได้ และไม่ต้องตามหาเขาอีกชิซูกะ ซึ่งอยู่เคียงข้างโนบิตะมาตั้งแต่เด็ก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่เพียบพร้อมอะไร จึงเขียนจดหมายบอกเล่าความในใจถึงโนบิตะ ดังนี้จดหมายของโนบิตะและชิซูกะถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นก่อนวันเปิดตัวภาพยนตร์ ใช้พื้นที่ 2 หน้าเต็ม และถ้านำทั้ง 2 หน้ามาประกบเข้าด้วยกันก็จะเห็นภาพโนบิตะ-ชิซูกะจูงมือสู่พิธีวิวาห์ไจแอนท์ ไจโกะ ซูเนโอะ คุณครูประจำชั้น และเพื่อนฝูงมาเป็นสักขีพยานความรักครั้งนี้อย่างถ้วนหน้า นอกจากนี้ ทางผู้ผลิตภาพยนตร์ยังให้ดาราดังของญี่ปุ่นหลายคนร่วมส่งคำอวยพรผ่านทางคลิปวิดีโอด้วยนอกจากนี้ เพลง “สายรุ้ง” ผลงานของ ซูดะ มาซากิ ที่ใช้ใน “โดราเอมอน STAND BY ME 2” ก็กลายเป็นเพลงฮิตทั่วญี่ปุ่นในขณะนี้