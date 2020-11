โควิดระลอก 3 ซัดญี่ปุ่น รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเศรษฐกิจ

“นี่คือการระบาดระลอกที่ 3”

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดรายใหม่จำนวน 1,634 คน ทำสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาด เฉพาะกรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 393 คนในวันเดียว และเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันแล้ว มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 300 คนต่อวัน ส่วนในเมืองใหญ่ทั้ง โอซากา ไซตามะ เฮียวโงะ ล้วนแต่ทำสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดอีกครั้งเช่นกันนพ.โทชิโอะ นากางาวะ ประธานสมาคมแพทย์แห่งญี่ปุ่นระบุว่าส่วนคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขแสดงความกังวลถึงการติดเชื้อแบบกลุ่ม หรือ cluster ในย่านสถานบันเทิง ที่ทำงาน และชุมชนชาวต่างชาติ พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้สถานพยาบาลเต็มล้นไปด้วยผู้ป่วยโควิดหลายกระแสพุ่งเป้าไปที่โครงการ Go To ซึ่งเป็นแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยของรัฐบาลว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ แต่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจากโครงการ Go To มีไม่มากนัก และหากไม่เดินหน้าเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหนักหน่วงไม่แพ้การระบาดของไวรัสโควิดผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ให้ความเห็นว่า ถึงแม้จะยกเลิกโครงการ Go To ก็ยากที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมหลายด้าน รวมทั้งการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน และไม่มีการตรวจหาเชื้อที่สนามบินสำหรับผู้ที่วีซ่าพำนักในญี่ปุ่นอย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ถอดฮอกไกโดออกจากโครงการ Go To ถ้าหากจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยฮอกไกโดมีผู้ติดเชื้อใหม่เกือบ 200 คนต่อเนื่องกันมานาน 8 วันแล้ว หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ ในอีกเพียง 1 สัปดาห์ข้างหน้าระบบสาธารณสุขในพื้นที่จะรองรับไม่ไหวนายยาซูโตชิ นิชิมูระ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการโควิดและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระบุว่า รัฐบาลตัดสินใจที่จะไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินอีก โดยรัฐบาลจะขยายการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่และชมการแข่งขันกีฬาไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุสถานที่ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า แต่ยกเว้นในโรงภาพยนตร์จะให้มีผู้ชมเต็มทุกที่นั่งได้ โดยอ้างว่าผู้ชมแทบจะไม่ค่อยมีการพูดคุยกันในระหว่างดูหนังจึงไม่มีโอกาสแพร่เชื้อ นอกจากนี้ หากการระบาดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ก็จะพิจารณาจำกัดเวลาเปิดของร้านอาหารและสถานบันเทิงนอกจากนี้ รัฐบาลยังจะเดินหน้าจัดการแข่งขัน "โตเกียวโอลิมปิก" และกำลังพิจารณาให้ผ่อนปรนการกักตัว 14 วันสำหรับผู้เข้าชมโอลิมปิกจากต่างประเทศด้วยสาเหตุที่ญี่ปุ่นเผชิญการระบาดระลอกใหม่ นอกจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้สถานที่ต่าง ๆ ปิดประตูหน้าต่าง ไม่มีการระบายอากาศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคทั้งนี้ยังมีผลการศึกษาพบว่า ไวรัสโควิดจะอยู่ในอากาศที่แห้งและหนาวเย็นได้นานกว่าในพื้นที่ร้อนชื้น ฤดูหนาวจึงเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อนอกจากนี้ อาจเกิดยังมีความกังวลว่าในฤดูหนาวจะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะซ้ำเติมวิกฤตโควิด และทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ มีภาระมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเรียกร้องให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างยิ่ง ทางกระทรวงได้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นสำหรับประชาชนมากกว่า 66,000,000 คน.