เด้ง ผกก.คลองหลวง เซ่นคลิปเสียงฉาว อ้างเรียกแสนแลกเปิดร้านถึงตี 2

กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการสีกากี หลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างผู้กำกับการ สภ.คลองหลวง กับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยเนื้อหาบางช่วงมีการพูดถึงเงินจำนวน 100,000 บาท แลกกับการอนุญาตให้เปิดร้านได้ถึงเวลา 02.00 น. จนคลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่อและเกิดเสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
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ภายหลังรับทราบเรื่อง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งให้ผู้กำกับการ สภ.คลองหลวง ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาอย่างเป็นอิสระ พร้อมตั้งคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดที่ปรากฏในคลิปเสียง
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อย่างไรก็ตาม การสั่งย้ายดังกล่าวยังไม่ถือเป็นข้อสรุปว่ามีการกระทำผิดจริง โดยต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการเรียกรับผลประโยชน์ ผู้เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาตามขั้นตอนกฎหมาย ขณะที่สังคมยังจับตาว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะสาวไปถึงบุคคลอื่นตามที่ถูกกล่าวอ้างในคลิปหรือไม่