เตือนภัย! ไวรัสตับอักเสบอี แฝงมากับอาหารสุกๆ ดิบๆ
โรคไวรัสตับอักเสบอี (Hepatitis E) ติดต่อได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยเฉพาะเนื้อหมู เครื่องในหมู ลาบดิบ ก้อยดิบ ผักสดล้างไม่สะอาด และหอยดิบ
อาการที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ไข้ต่ำ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม ตาเหลือง ตัวเหลือง และอุจจาระสีซีด
แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายได้เองภายใน 2-6 สัปดาห์ แต่หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังมีความเสี่ยงเกิดภาวะตับวายเฉียบพลันได้
ป้องกันง่าย ๆ ด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด ล้างมือสม่ำเสมอ และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน
ที่มา: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์