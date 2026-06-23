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เตือนภัย! ไวรัสตับอักเสบอี แฝงมากับอาหารสุกๆ ดิบๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เตือนภัย! ไวรัสตับอักเสบอี แฝงมากับอาหารสุกๆ ดิบๆ
เตือนภัย! ไวรัสตับอักเสบอี แฝงมากับอาหารสุกๆ ดิบๆ

โรคไวรัสตับอักเสบอี (Hepatitis E) ติดต่อได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยเฉพาะเนื้อหมู เครื่องในหมู ลาบดิบ ก้อยดิบ ผักสดล้างไม่สะอาด และหอยดิบ

อาการที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ไข้ต่ำ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม ตาเหลือง ตัวเหลือง และอุจจาระสีซีด

แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายได้เองภายใน 2-6 สัปดาห์ แต่หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังมีความเสี่ยงเกิดภาวะตับวายเฉียบพลันได้

ป้องกันง่าย ๆ ด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด ล้างมือสม่ำเสมอ และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน

ที่มา: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์