สั่นสะเทือนวงการ EV! จีนบังคับใช้แบตเตอรี่ "No-Fire"
ห้ามไฟไหม้ ห้ามระเบิด เริ่ม 1 กรกฎาคม 2026
จีนประกาศใช้มาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติใหม่
GB18384-2025 และ GB38031-2025
ครอบคลุมทั้งตัวรถและแบตเตอรี่ ยกระดับความปลอดภัยเหนือกว่ารถสันดาป (ICE)
1. ปุ่มตัดไฟฉุกเฉิน
One-Touch Power-Off
ต้องมีปุ่มหรือกลไกทางกายภาพ
ตัดไฟแรงดันสูงจากแบตเตอรี่ได้ทันที
เพิ่มความปลอดภัยระหว่างอุบัติเหตุและการกู้ภัย
2. มาตรฐานใหม่ “No-Fire”
ห้ามไฟไหม้
ห้ามระเบิด
ควันต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร
3. ทดสอบเข้มกว่าเดิม
Bottom Impact Test
ทดสอบการชนกระแทกใต้ท้องรถ
Fast Charge 300 รอบ
ทดสอบความทนทานหลังการชาร์จเร็ว
เมื่อลัดวงจรภายนอก
ต้องไม่ไฟลุก
ต้องไม่ระเบิด
4. ผู้ผลิตรายใหญ่ผ่านมาตรฐานแล้ว
CATL
ผ่านมาตรฐานใหม่
BYD Blade Battery Gen 2
ผ่านมาตรฐานใหม่
ทำผลทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม EV
รถ EV ที่ลดสเปกความปลอดภัย ไม่สามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้
มูลค่ารถ EV มือสอง มีแนวโน้มดีขึ้น
เบี้ยประกันภัย EV มีโอกาสลดลงในระยะยาว
ต้นทุนแบตเตอรี่ อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อาจส่งผลต่อราคารถรุ่นใหม่หลัง ก.ค. 2026
จากมาตรฐาน “เตือนก่อนไฟไหม้”
สู่มาตรฐาน
“ห้ามไฟไหม้และห้ามระเบิดโดยเด็ดขาด”
จีนกำลังยกระดับความปลอดภัยรถ EV สู่มาตรฐานใหม่ของโลก