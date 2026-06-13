ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต!
5 สส.ภูมิใจไทย
1. ฉลอง เทอดวีระพงศ์
สส.พัทลุง
คดีเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในสภา
2. ภูมิศิษฏ์ คงมี
สส.พัทลุง
คดีเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในสภา
3. นาที รัชกิจประการ
สส.บัญชีรายชื่อ (ภรรยา พิพัฒน์ รัชกิจประการ)
คดีเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในสภา
4. กนกวรรณ วิลาวัลย์
สส.ปราจีนบุรี
คดีบุกรุกครอบครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
5. ศุภชัย โพธิ์สุ
สส.นครพนม
คดีครอบครองที่ดินรัฐ ป่าดงพะทาย จ.นครพนม
**ส่วน มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล
สส.นครศรีธรรมราช ถูก กกต.ให้ “ใบแดง”
จากคดีซื้อเสียงเลือกตั้ง ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง 10 ปี