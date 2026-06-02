กินดิบ เสี่ยงพยาธิ! ไม่ใช่แค่ปลาน้ำจืด ปลาทะเลก็พยาธิเยอะ อย่าชะล่าใจ! แซลมอนดิบ อร่อยก็จริง แต่แฝงอันตราย
พยาธิที่พบบ่อยในปลาทะเล
พยาธิอะนิซาคิส (Anisakis)
พบบ่อยในปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาซาบะ หากกินเข้าไป พยาธิจะเจาะผนังกระเพาะหรือลำไส้ ทำให้เกิดการอักเสบ บางรายอาจทะลุได้
อาการ: ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มีไข้ (อาการอาจเกิดขึ้นทันที หรือหลังจากกินไปไม่กี่ชั่วโมง)
พยาธิตัวตืดปลา (Diphyllobothrium spp.)
พบบ่อยในปลาน้ำลึก หรือปลาทะเลหลายชนิด หากกินเข้าไป ส่วนมากไม่ค่อยมีอาการ แต่บางรายอาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด และเลือดจางได้
อาการ: อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เลือดจาง และอาจมีปล้องพยาธิหลุดออกมาทางอุจจาระ (บางรายอาจออกมาเป็นตั้นๆ)
วิธีป้องกันง่ายๆ
1.ทำปลาให้สุก
ความร้อนสามารถฆ่าพยาธิได้ มั่นใจ ปลอดภัย 100%
2.ถ้าจะกินดิบ ต้องแช่แข็งให้ถูกวิธี
แช่แข็งที่อุณหภูมิ -20°C อย่างน้อย 7 วัน เพื่อฆ่าพยาธิอะนิซาคิส ก่อนรับประทาน
โลกร้อน พยาธิเพิ่ม! อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้พยาธิในปลาทะเลเพิ่มจำนวนมากขึ้น เสี่ยงมากขึ้นกว่าที่เคย!
อร่อยได้...แต่อย่าลืมปลอดภัยไว้ก่อน เลือกกินอย่างมีสติ ไม่ประมาท สุขภาพดี ไม่มีพยาธิทำร้าย
ข้อมูลนี้เพื่อการให้ความรู้ ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ หากมีอาการผิดปกติ ควรรับพบแพทย์ทันที
