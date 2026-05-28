สลดกลางดึก! รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับพุ่งชนไรเดอร์ดับคาถนน

กลางดึกที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุสลดบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออก พื้นที่ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี หลังรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไรเดอร์ชายวัย 43 ปี จนเสียชีวิตในสภาพร่างกายฉีกขาด ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพบผู้ขับขี่รถกระบะอยู่ในอาการคล้ายมึนเมา ก่อนผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จะพุ่งสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหลายเท่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดินทางเข้าตรวจสอบบริเวณทางยกระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ หลังได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์จนมีผู้เสียชีวิต
ในจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ล้มอยู่บริเวณเลนซ้าย สภาพท้ายรถพังเสียหายอย่างหนัก ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นายศรนรินทร์ อายุ 43 ปี อาชีพไรเดอร์ นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน โดยแขนซ้ายขาดกระเด็นตกห่างออกไปประมาณ 50 เมตร สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จอดอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ 500 เมตร สภาพกันชนหน้าด้านซ้ายพังเสียหายและล้อหน้าซ้ายพับจนไม่สามารถขับต่อได้ เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวผู้ขับขี่ไว้ทันที เนื่องจากมีอาการคล้ายคนเมาสุราอย่างชัดเจน
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าผู้ขับรถกระบะคือชายตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ รวมทั้งดำรงตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. โดยตำรวจได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พบมีค่าแอลกอฮอล์สูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า จากแนวทางการสอบสวนในเบื้องต้น สันนิษฐานว่ารถกระบะได้พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอย่างรุนแรง จนรถเสียหลักไปเบียดแบริเออร์ ก่อนร่างของไรเดอร์จะกระเด็นออกจากตัวรถ และมีความพยายามขับรถออกจากจุดเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม ตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้ในเวลาต่อมา
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอย่างละเอียด ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน กล้องวงจรปิด และสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมต่อปัญหาเมาแล้วขับที่ยังคงคร่าชีวิตผู้ใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง