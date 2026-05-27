นาฬิกาเพื่อน’ ทำพิษ! ศาลฯ จำคุก ‘วัชรพล-สุภา’ คนละ 3 ปี คดีปกปิดเอกสาร”
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตประธาน ป.ป.ช. และ น.ส.สุภา ปียะจิตติ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. คนละ 3 ปี
คดีดังกล่าวเกิดจากการฟ้องร้องของ นายวีระ สมความคิด ซึ่งกล่าวหาว่ามีการไม่เปิดเผยเอกสารและส่งมอบข้อมูลที่ถูกปกปิดสาระสำคัญ ในกระบวนการตรวจสอบกรณีนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือคดีที่สังคมเรียกกันว่า “นาฬิกาเพื่อน”
ภายหลังคำพิพากษา ทั้งสองได้รับการประกันตัว เพื่อใช้สิทธิต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป