เปิดวินาทีชีวิต รถโม่ปูนเบรกแตก! จยย.หนีรอดหวุดหวิด

เกิดเหตุระทึกบนท้องถนน เมื่อคลิปวิดีโอเหตุการณ์เฉียดความสูญเสียถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ เผยให้เห็นวินาทีที่รถโม่ปูนคันหนึ่งเกิดเหตุคล้ายระบบเบรกขัดข้อง จนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุต้องเร่งตัดสินใจเอาชีวิตรอดกันแบบเสี้ยววินาที สร้างความตกใจให้กับผู้พบเห็นและผู้ชมคลิปอย่างมาก
ผู้โพสต์ซึ่งนำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร่ ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษม เมื่อช่วงเวลาประมาณ 07.50 น. โดยบรรยายด้วยความตกใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกือบกลายเป็นโศกนาฏกรรม พร้อมระบุว่าต้องการนำคลิปมาเผยแพร่เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน
จากภาพในคลิป เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงการจราจรยามเช้าที่มีรถสัญจรหนาแน่น โดยรถโม่ปูนขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาในจังหวะที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์อยู่ในระยะอันตราย ก่อนที่ผู้ขับขี่จะสามารถเร่งเครื่องหรือหักหลบเอาตัวรอดได้อย่างหวุดหวิด ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความโกลาหลและความตื่นตระหนก
ภายหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความตกใจ หลายคนระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้สะท้อนความเสี่ยงจากรถบรรทุกขนาดใหญ่บนท้องถนน พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถเชิงพาณิชย์อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญด้านความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวยังต้องรอการตรวจสอบอย่างเป็นทางการว่ามาจากระบบเบรกขัดข้องจริงหรือเกิดจากปัจจัยอื่น แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญที่เตือนให้ผู้ใช้ถนนทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวัง เพราะอุบัติเหตุร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
