พนักงานเซเว่นฮีโร่สงกรานต์! วิ่ง 500 เมตรแบกถังดับเพลิง ช่วยระงับเหตุไฟไหม้กลางชุมชน
เหตุการณ์ชวนประทับใจเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 เมษายน 2569 ระหว่างเทศกาล สงกรานต์ เมื่อทีมพนักงานร้านเซเว่นแห่งหนึ่งตัดสินใจเข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บริเวณเสาไฟฟ้าใกล้ชุมชน หลังได้ยินเสียงระเบิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าและพบกลุ่มควันลอยขึ้น
พนักงานรวม 5 คน พร้อมอุปกรณ์ถังดับเพลิงและบันได วิ่งเป็นระยะทางราว 500 เมตรไปยังจุดเกิดเหตุ ก่อนเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างมีสติ แม้พบว่าเป็นสายเคเบิลสื่อสาร แต่ยังมีความร้อนสะสมและเสี่ยงลุกลาม ทีมงานจึงช่วยกันฉีดสารเคมีดับไฟหลายรอบ กระทั่งสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การทำงานเป็นทีม และการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว “ฮีโร่ใกล้ตัว” ที่สร้างความประทับใจให้กับชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างแท้จริง
Cr : Weera Chearanaipanit