เปิดโปรไฟล์ พิบูลย์ รัชกิจประการ (โกโต) น้องชาย ‘พิพัฒน์’

เปิดโปรไฟล์
พิบูลย์ รัชกิจประการ (โกโต)
อายุ 64 ปี เกิด: 5 ก.ค. 2504
สายสัมพันธ์การเมือง
น้องชาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ
บุตรชาย: พีรพัฒน์ รัชกิจประการ (สส.สตูล)
การศึกษา
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เส้นทางก่อนการเมือง
เจ้าของธุรกิจ “สตูลอะความารีน ฟีดซัพพลาย”
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสตูล
เส้นทางการเมือง
สส. ปี 2562
สส. ปี 2566
สังกัด: พรรคภูมิใจไทย
ล่าสุด: บัญชีรายชื่อ ลำดับ 22
กลับเข้าสภาฯ สมัยที่ 3
ทรัพย์สิน (ปี 2566)
รวม: 2,545 ล้านบาท
หนี้: 62 ล้านบาท
เงินลงทุน: 2,085 ล้าน
ที่ดิน: 62 แปลง
สิ่งปลูกสร้าง: 14 รายการ
เงินฝาก: 29 ล้าน
คู่สมรส: 283 ล้านบาท
รายได้ต่อปี
รวม: 40.8 ล้านบาท
เงินปันผล ~16 ล้าน
นากุ้ง ~18 ล้าน