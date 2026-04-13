เปิดรายชื่อ 12 ที่ปรึกษา
ทีมผู้ช่วย ‘ศุภจี สุธรรมพันธุ์’
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬา
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เลขานุการใหญ่ และกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ดร.ปิติ ศรีแสงนาม Executive Director ASEAN Foundation, Jakarta
นายณัฐ เหลืองนฤมิตรชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจ และความยั่งยืน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)
ผศ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลกาภิวัตน์ สถาบันเอเชียศึกษา
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตรชัย หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
นายภูษิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อดีตอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
นายอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกรอินโนเวท ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร เกษตรแปรรูป
นางนงนุช เพชรรัตน์ อดีต เอกอัครราชทูต
ประจำสาธารณรัฐออเตรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
นายชุตินทร คงศักดิ์ อดีต เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
นายวีระพงษ์ ประภา อดีตตัวแทนการค้าไทย ประจำสหภาพยุโรป