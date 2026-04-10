ไทยหลุดโผ! เปิดอันดับประเทศน่าลงทุนปี 2569 อาเซียนเหลือแค่ 5 ชาติที่ติดลิสต์โลก
ผลการจัดอันดับ ดัชนีโอกาสด้านการลงทุนโลก (Global Opportunity Index: GOI) ปี 2569 โดย Milken Institute ระบุว่า ในกลุ่มอาเซียน (ไม่รวมสิงคโปร์) มีเพียง 5 ประเทศ ที่ติดอันดับประเทศน่าลงทุนของโลก ได้แก่
มาเลเซีย อันดับ 1 อาเซียน / อันดับ 23 ของโลก
เวียดนาม อันดับ 2 อาเซียน / อันดับ 39 ของโลก
อินโดนีเซีย อันดับ 3 อาเซียน / อันดับ 46 ของโลก
ฟิลิปปินส์ อันดับ 4 อาเซียน / อันดับ 47 ของโลก
กัมพูชา อันดับ 5 อาเซียน / อันดับ 56 ของโลก
ขณะที่ ไทย เมียนมา ลาว ติมอร์-เลสเต และบรูไน ไม่ติดอันดับในปีนี้
โดยถูกประเมินว่า ศักยภาพยังไม่เพียงพอ เศรษฐกิจเติบโตช้า และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจยังไม่พร้อม
สำหรับดัชนี GOI ใช้การประเมินจากตัวแปรกว่า 101 ปัจจัย ครอบคลุม 5 ด้านหลัก ได้แก่ มุมมองภาคธุรกิจ, พื้นฐานเศรษฐกิจ, บริการทางการเงิน, โครงสร้างเชิงสถาบัน, นโยบายระหว่างประเทศ
สะท้อนภาพชัดว่า “สนามแข่งขันการลงทุนโลก” กำลังเปลี่ยน-และบางประเทศในอาเซียนเริ่มเร่งเครื่องแซงหน้าไปแล้ว