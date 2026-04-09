ระทึกกลางบางนา-ตราด! เหล็กปลิวพุ่งใส่รถยนต์ กระจกแตกยับ คนขับรอดหวุดหวิด

รายงานข่าวระบุว่า เกิดเหตุการณ์ระทึกบนถนนบางนา-ตราด เมื่อมีวัตถุคล้ายแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ปลิวพุ่งเข้าชนรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างจัง ขณะกำลังขับขี่อยู่บนเส้นทางดังกล่าว ส่งผลให้กระจกหน้ารถแตกร้าวเป็นวงกว้าง สร้างความตกใจให้กับผู้ขับขี่เป็นอย่างมาก โดยเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งระบุว่าเหตุเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว และไม่สามารถหลบได้ทันเนื่องจากระยะกระชั้นชิด
จากภาพและคลิปที่ถูกเผยแพร่ พบว่าบริเวณกระจกหน้ารถมีรอยแตกร้าวลักษณะกระจายเป็นใยแมงมุมจากแรงกระแทกอย่างรุนแรง ขณะที่ตัวรถยังคงจอดอยู่ใต้ทางยกระดับในพื้นที่เกิดเหตุ โดยผู้โพสต์เล่าว่า ช่วงแรกยังขับรถฟังเพลงตามปกติ แต่หลังเกิดเหตุถึงกับตกใจจนกลายเป็นร้องไห้ พร้อมยืนยันว่าตนเองปลอดภัยดี และขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใย
ทั้งนี้ เจ้าของรถได้ดำเนินการเรื่องเคลมประกันเป็นที่เรียบร้อย และมีแผนจะนำรถเข้าซ่อมหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยระหว่างนี้จะจอดพักรถไว้ก่อน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุไม่คาดคิดลักษณะนี้ได้
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกในหมู่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะบนเส้นทางบางนา-ตราด ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมชื่นชมสติของผู้ขับขี่ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างหรือสิ่งของบนเส้นทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก
เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญที่สะท้อนถึงความเสี่ยงบนท้องถนน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่ทันตั้งตัว
ชมคลิป: https://www.facebook.com/share/r/14dgyUTC5i8/