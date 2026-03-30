ส่อง 10 หุ้น ตระกูล"เสี่ยหนู-พิพัฒน์"และพวก ยับแค่ไหน? หลังสงครามตะวันออกกลางครบเดือน

1.STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ราคาวูบ -15.38% ราคาก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 13.00 บาท ล่าสุด 27 มี.ค.ปิด 11.00บาท ลดลง 2.00 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +73.23%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.60/5.00 บาท,ค่า P/E 8.48 เท่า,ปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.00%,บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด ถือใหญ่สุด 19.62%,นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ (น้องสาวเสี่ยหนู) 4.75%,นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล(น้องชายเสี่ยหนู) 1.68%,บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1.12%,บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด(โฮลดิ้งของครอบครัวนายอนุทิน) 0.57%
2.STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ราคาวูบ-31.33 % ราคาก่อนสงคราม(27 ก.พ.)ปิด 6.00 บาท ล่าสุด 27 มี.ค. ปิด 4.12 บาทลดลง 1.88บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -8.85% % ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.00/2.24 บาท,ค่าP/E 38.26เท่า,ปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ -%,บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ)ถือใหญ่สุด 9.84%,บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด(บริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวนายอนุทิน)4.52%,นาย ยรรยง นิติสาโรจน์4.15%,นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล3.56%
3.PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ราคาวูบ-15.08 % ราคาก่อนสงคราม(27 ก.พ.)ปิด 9.95 บาท ล่าสุด 27 มี.ค. ปิด8.45 ลดลง1.50 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +19.01% % ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์10.20/5.45 บาท,ค่าP/E 13.82เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.14%,บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือใหญ่สุด25.12%,นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ(น้องชายนายพิพัฒน์ ประธานศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง)2.50%
4.ATLAS บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ราคาเพิ่ม +3.65% ราคาก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 1.92 บาท ล่าสุด 27 มี.ค.ปิด 1.99บาท เพิ่ม 0.07บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +9.34% %,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.88/1.61 บาท,ค่า P/E9.37 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 7.54%,บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน)ถือใหญ่สุด70.50%
5.AMA บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ราคาวูบ -8.09% ราคาก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 4.20 บาท ล่าสุด 27 มี.ค. ปิด 3.86 บาท ลดลง 0.34 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -5.39 % ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.44/3.78 บาท,ค่า P/E 8.64 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 7.77%,บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัดถือใหญ่สุด 25.12%,บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด 24.00%,นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ 4.01%,นาย พิศาล รัชกิจประการ 2.67%,บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก รมต.พิพัฒน์ รัชกิจประการ เพื่อการจัดการหุ้นของรมต.ฯ) 2.41%,นาย สุนทร รัชกิจประการ 1.35%,นาย สุทธิวุฒิ รัชกิจประการ 0.96%,นาย ธนัท รัชกิจประการ 0.82%,น.ส. ภัคจิรา รัชกิจประการ 0.71%,น.ส.ปกรกานต์ รัชกิจประการ 0.57%
6.DOD บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ราคาวูบ -14.85% ราคาก่อนสงคราม (27ก.พ.) ปิด2.02 บาท ล่าสุด 27 มี.ค. ปิด 1.72 บาท ลดลง 0.30 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +6.17%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.54 / 1.11 บาท,ค่า P/E 13.00 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.91%,บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดการหุ้นฯ พ.ศ.2543 ของนายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ-สามีศุภมาส)19.52%,บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด 7.02%,น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี (ศุภมาส อิศรภักดี พรรคภูมิใจไทย) 6.24%
7.88TH บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ราคาวูบ -6.42% ราคาก่อนสงคราม (27 ก.พ.) ปิด 5.30 บาท ล่าสุด 27 มี.ค.ปิด 4.96 บาท ลดลง 0.34 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +12.73%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 12.30/3.90 บาท,ค่าP/E 10.44เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.73%, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดการหุ้นฯพ.ศ.2543 ของนายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ)18.82%, บริษัทหลักทรัพย์ เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)(วัตถุประสงค์เพื่อตาม พ.ร.บ.การจัดการหุ้นฯ พ.ศ.2543 ของนายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ) 13.85%,และมีคนดังอย่างนาย ภูดิท กำเนิดพลอย(หนุ่มกรรชัย) 0.89%
8.ARIN บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ราคาวูบ-20.96% ราคาก่อนสงคราม(27 ก.พ.)ปิด0.62 บาท ล่าสุด 27 มี.ค. ปิด0.49 บาท ลดลง0.13 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี-12.50%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 0.94/0.35 บาท,ค่าP/E- เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,น.ส. วิมลจิต อรินทมะพงษ์(ภรรยาของนาย สุชาติ )ถือใหญ่สุด21.67%,บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก รมต.สุชาติ ชมกลิ่น เพื่อการจัดการหุ้นของรมต.ฯ)16.99%,ด.ช.พลัฎฐ์ ชมกลิ่น4.98%
9.CHOTI บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ราคาวูบ -1.16% ราคาก่อนสงคราม (27 ก.พ.)ปิด 64.50 บาท ล่าสุด 27 มี.ค.ปิด 63.75 บาท ลดลง 0.75 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +3.66%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 69.75/59.75 บาท,ค่าP/E -เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ ถืออันดับ 9 ถือ 3.12%
10.CV บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขณะนี้ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และNC,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 0.15/0.03 บาท,ค่า P/E- เท่า,นาง อาทิตยา ชาญวีรกูล (น้องสะใภ้นายอนุทิน) ถือ 1.76%